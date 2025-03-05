https://sputnik-georgia.ru/20250305/eks-partneru-ivanishvili-predyavili-obvinenie-za-to-chto-on-pokinul-gruziyu-292373041.html

Экс-партнеру Иванишвили предъявили обвинение за то, что он покинул Грузию

Экс-партнеру Иванишвили предъявили обвинение за то, что он покинул Грузию

Sputnik Грузия

Бачиашвили обвиняется в Грузии сразу по двум уголовным делам 05.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-05T17:31+0400

2025-03-05T17:31+0400

2025-03-05T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила обвинение бывшему партнеру миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгию Бачиашвили за самовольный выезд из страны.Бачиашвили, который обвиняется в Грузии по двум уголовным делам и находился на свободе после выплаты залога, 4 марта заявил в соцсетях, что покинул страну из-за угрозы своей жизни. Прокуратура на следующий день после этого заявления заочно предъявила ему обвинение в незаконном пересечении границы и обратилась в суд с требованием избрать для Бачиашвили новую меру пресечения — заключение. После избрания заключения как меры пресечения Бачиашвили будет объявлен в розыск, и прокуратура получит право требовать его выдачи у зарубежных стран. Бачиашвили в 2024 году предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 годы. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования, который он возглавлял с 2013-го и до мая 2019 года. А затем, до 2023 года, был председателем Консультативного совета Фонда. По версия следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС". В Грузии в случае подтверждения вины ему грозит до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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