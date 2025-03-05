Европа теряет почву под ногами – МИД РФ о политике Трампа

“Они сейчас находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног. Так-то они стояли на базе американского либерализма, который шагал по планете… В Вашингтоне поменялся хозяин Овального кабинета, поэтому поменялась риторика. А как им? Им что, надо тогда уйти или сказать, что они были неправы?”– сказала Захарова.