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Европа теряет почву под ногами – МИД РФ о политике Трампа
Европа теряет почву под ногами – МИД РФ о политике Трампа
Sputnik Грузия
Политические взгляды и подходы президента США Трампа наносят сильный удар по сложившейся в Европе номенклатуре и ее взглядам 05.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у лидеров ЕС уходит почва из-под ног после возвращения в президентское кресло США Дональда Трампа и смены политической риторики Вашингтона, сообщает РИА Новости.По ее мнению, в Европе должен найтись кто-то, кто прочтет лидерам ЕС “сказку о голом короле 2.0” и укажет на их ошибки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, в мире, россия, вашингтон, европа, дональд трамп, мария захарова, сша
Европа теряет почву под ногами – МИД РФ о политике Трампа
10:34 05.03.2025 (обновлено: 10:52 05.03.2025)
Политические взгляды и подходы президента США Трампа наносят сильный удар по сложившейся в Европе номенклатуре и ее взглядам
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у лидеров ЕС уходит почва из-под ног после возвращения в президентское кресло США Дональда Трампа и смены политической риторики Вашингтона, сообщает РИА Новости
.
“Они сейчас находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног. Так-то они стояли на базе американского либерализма, который шагал по планете… В Вашингтоне поменялся хозяин Овального кабинета, поэтому поменялась риторика. А как им? Им что, надо тогда уйти или сказать, что они были неправы?”– сказала Захарова.
По ее мнению, в Европе должен найтись кто-то, кто прочтет лидерам ЕС “сказку о голом короле 2.0” и укажет на их ошибки.