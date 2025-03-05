https://sputnik-georgia.ru/20250305/premer-ministra-uzbekistana-priglasili-v-gruziyu-podrobnosti-vizita-292377629.html

Премьер-министра Узбекистана пригласили в Грузию: подробности визита

Премьер-министра Узбекистана пригласили в Грузию: подробности визита

Sputnik Грузия

Грузия заинтересована в дальнейшем расширении торгового партнерства с Узбекистаном, заявил Кобахидзе 05.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-05T19:19+0400

2025-03-05T19:19+0400

2025-03-05T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обсудил важные направления сотрудничества Грузии и Узбекистана в Ташкенте и пригласил главу узбекского правительства Абдуллу Арипова в Грузию. Правительственная делегация Грузии во главе с премьером находится в Узбекистане с двухдневным официальным визитом для участия в десятом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами. "Конечно, межправительственное экономическое сотрудничество между нашими странами очень важно. И я рад тому факту, что представители наших правительств провели очень плодотворные встречи вчера и сегодня по различным аспектам экономического сотрудничества. Политическое сотрудничество между нашими странами очень важно", – отметил Кобахидзе.По его словам, Грузия заинтересована в дальнейшем расширении торгового партнерства с Узбекистаном. "Ваш инвестиционный климат может быть очень привлекательным для грузинских инвесторов, и Грузия также предлагает очень интересный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов" , – сказал Кобахидзе. Премьер отметил, что Грузия придает особое значение Среднему коридору и сотрудничеству в этом направлении. "Грузия имеет стратегическое расположение и исторически соединяла Европу и Азию, Запад и Восток. Мы хотим максимально использовать это стратегическое расположение, и в этом направлении сотрудничество между Грузией и Узбекистаном может быть очень плодотворным и полезным", – заявил Кобахидзе. В свою очередь премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил заинтересованность его страны в работе с Грузией. "Узбекистан всегда готов к тесному и плодотворному сотрудничеству с Грузией как в двустороннем, так и во всех форматах многосторонних отношений. Сегодня главной задачей наших правительств является своевременная реализация тех соглашений, которые касаются новых предложений для дальнейшего углубления наших отношений", – сказал Арипов.Он выразил надежду, что визит грузинского премьера в Ташкент еще больше укрепит взаимовыгодные отношения, а также придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в январе 2025 года составил 18,5 млн долларов, что на 38% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, узбекистан, ташкент, тбилиси, ираклий кобахидзе, абдулла арипов