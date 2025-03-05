Премьер-министра Узбекистана пригласили в Грузию: подробности визита
19:19 05.03.2025 (обновлено: 19:36 05.03.2025)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
© Сourtesy of Georgian Government
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Грузия заинтересована в дальнейшем расширении торгового партнерства с Узбекистаном, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обсудил важные направления сотрудничества Грузии и Узбекистана в Ташкенте и пригласил главу узбекского правительства Абдуллу Арипова в Грузию.
Правительственная делегация Грузии во главе с премьером находится в Узбекистане с двухдневным официальным визитом для участия в десятом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
© Сourtesy of Georgian Government
"Конечно, межправительственное экономическое сотрудничество между нашими странами очень важно. И я рад тому факту, что представители наших правительств провели очень плодотворные встречи вчера и сегодня по различным аспектам экономического сотрудничества. Политическое сотрудничество между нашими странами очень важно", – отметил Кобахидзе.
По его словам, Грузия заинтересована в дальнейшем расширении торгового партнерства с Узбекистаном.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
© Сourtesy of Georgian Government
"Ваш инвестиционный климат может быть очень привлекательным для грузинских инвесторов, и Грузия также предлагает очень интересный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов" , – сказал Кобахидзе.
Премьер отметил, что Грузия придает особое значение Среднему коридору и сотрудничеству в этом направлении.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
© Сourtesy of Georgian Government
"Грузия имеет стратегическое расположение и исторически соединяла Европу и Азию, Запад и Восток. Мы хотим максимально использовать это стратегическое расположение, и в этом направлении сотрудничество между Грузией и Узбекистаном может быть очень плодотворным и полезным", – заявил Кобахидзе.
В свою очередь премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил заинтересованность его страны в работе с Грузией.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
© Сourtesy of Georgian Government
"Узбекистан всегда готов к тесному и плодотворному сотрудничеству с Грузией как в двустороннем, так и во всех форматах многосторонних отношений. Сегодня главной задачей наших правительств является своевременная реализация тех соглашений, которые касаются новых предложений для дальнейшего углубления наших отношений", – сказал Арипов.
Он выразил надежду, что визит грузинского премьера в Ташкент еще больше укрепит взаимовыгодные отношения, а также придаст новый импульс сотрудничеству двух стран.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
© Сourtesy of Georgian Government
Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.
Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в январе 2025 года составил 18,5 млн долларов, что на 38% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.