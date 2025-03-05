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С чем связано повышение цен на хлеб в Грузии? – видео
С чем связано повышение цен на хлеб в Грузии? – видео
Sputnik Грузия
Цены на хлеб в Грузии с начала марта возросли в среднем на 10 тетри в розничной сети. В первую очередь речь идет о белом хлебе массового производства. 05.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-05T16:47+0400
2025-03-05T16:47+0400
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В Союзе производителей хлеба Грузии считают, что на это повлиял рост цен на пшеницу на мировых рынках, а также увеличение стоимости упаковочных материалов. Ранее пшеница стоила 700 лари за тонну, а сейчас эта цена превысила 1000 лари. На стоимость хлеба также влияет цена на горючее и транспортные расходы. Продление налога на импортированную муку, которая в основном поступает в Грузию из России, также сказалось на росте цен на хлеб. В то же время правительство целью введения пошлины называет защиту интересов грузинских производителей пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экономика, экономика, цены, хлеб, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экономика, экономика, цены, хлеб, видео
С чем связано повышение цен на хлеб в Грузии? – видео
16:47 05.03.2025 (обновлено: 17:10 05.03.2025)
Цены на хлеб в Грузии с начала марта возросли в среднем на 10 тетри в розничной сети. В первую очередь речь идет о белом хлебе массового производства.
В Союзе производителей хлеба Грузии считают, что на это повлиял рост цен на пшеницу на мировых рынках, а также увеличение стоимости упаковочных материалов.
Ранее пшеница стоила 700 лари за тонну, а сейчас эта цена превысила 1000 лари. На стоимость хлеба также влияет цена на горючее и транспортные расходы.
Продление налога на импортированную муку, которая в основном поступает в Грузию из России, также сказалось на росте цен на хлеб. В то же время правительство целью введения пошлины называет защиту интересов грузинских производителей пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке.