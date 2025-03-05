https://sputnik-georgia.ru/20250305/startoval-priem-zayavok-na-konkurs-tvorcheskiy-tbilisi-292370990.html

Стартовал прием заявок на конкурс "Творческий Тбилиси"

Стартовал прием заявок на конкурс "Творческий Тбилиси"

Sputnik Грузия

Прием заявок на конкурс по продвижению творческой индустрии в столице Грузии открыт 05.03.2025, Sputnik Грузия

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Городские власти приступили к приему заявок для участия в конкурсе "Творческий Тбилиси", который ежегодно проводится для поддержания творческой индустрии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале заседания городского правительства. Конкурс был основан властями в 2021 году, после того, как Тбилиси стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО. Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице, представить и реализовать творческие идеи художников и арт-групп, задействованных в этой сфере. Направления конкурса: издательская деятельность/дизайн и ремесла/современное изобразительное искусство. В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Грузии компании и предприниматели. Проекты будут приниматься до 21 марта. Желающие принять участие в конкурсе могут получить дополнительную информацию и подать заявки на сайте, созданном специально для конкурса: culture.tbilisi.gov.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, тбилиси, каха каладзе, юнеско