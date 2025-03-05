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Стартовал прием заявок на конкурс "Творческий Тбилиси"
Стартовал прием заявок на конкурс "Творческий Тбилиси"
Sputnik Грузия
Прием заявок на конкурс по продвижению творческой индустрии в столице Грузии открыт 05.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-05T20:02+0400
2025-03-05T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Городские власти приступили к приему заявок для участия в конкурсе "Творческий Тбилиси", который ежегодно проводится для поддержания творческой индустрии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале заседания городского правительства. Конкурс был основан властями в 2021 году, после того, как Тбилиси стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО. Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице, представить и реализовать творческие идеи художников и арт-групп, задействованных в этой сфере. Направления конкурса: издательская деятельность/дизайн и ремесла/современное изобразительное искусство. В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Грузии компании и предприниматели. Проекты будут приниматься до 21 марта. Желающие принять участие в конкурсе могут получить дополнительную информацию и подать заявки на сайте, созданном специально для конкурса: culture.tbilisi.gov.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
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грузия, новости, культура, тбилиси, каха каладзе, юнеско
грузия, новости, культура, тбилиси, каха каладзе, юнеско
Стартовал прием заявок на конкурс "Творческий Тбилиси"
Прием заявок на конкурс по продвижению творческой индустрии в столице Грузии открыт
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Городские власти приступили к приему заявок для участия в конкурсе "Творческий Тбилиси", который ежегодно проводится для поддержания творческой индустрии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.
Конкурс был основан властями в 2021 году, после того, как Тбилиси стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО. Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице, представить и реализовать творческие идеи художников и арт-групп, задействованных в этой сфере.
"В рамках конкурса за последние годы было профинансировано около 250 проектов и создано много интересных продуктов, в том числе компьютерные игры по мотивам грузинских сказок, проекты с использованием искусственного интеллекта, издание множества научно-популярных книг и многое другое", – отметил Каладзе.
Направления конкурса: издательская деятельность/дизайн и ремесла/современное изобразительное искусство. В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Грузии компании и предприниматели.
Проекты будут приниматься до 21 марта.
Желающие принять участие в конкурсе могут получить дополнительную информацию и подать заявки на сайте, созданном специально для конкурса: culture.tbilisi.gov.ge.