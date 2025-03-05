https://sputnik-georgia.ru/20250305/v-armeniyu-s-pasportom-rf--mvd-gruzii-raskrylo-skhemu-begstva-eks-partnera-ivanishvili-292374559.html

В Армению с паспортом РФ – МВД Грузии раскрыло схему бегства экс-партнера Иванишвили

В Армению с паспортом РФ – МВД Грузии раскрыло схему бегства экс-партнера Иванишвили

Sputnik Грузия

После избрания заключения как меры пресечения Бачиашвили объявят в розыск, и прокуратура получит право требовать его выдачи у зарубежных стран 05.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-05T18:28+0400

2025-03-05T18:28+0400

2025-03-05T18:28+0400

новости

грузия

армения

бидзина иванишвили

россия

мвд грузии

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/04/292347643_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_52ba4c6cfadd4c8b798faa58fcb2e8f2.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили покинул Грузию в специальном тайнике в автомобиле, уехав в Армению по российскому паспорту, говорится в заявлении МВД. Бачиашвили, который обвиняется в Грузии по двум уголовным делам и находился на свободе после выплаты залога, 4 марта в соцсетях заявил, что покинул страну из-за угрозы своей жизни. В связи с этим в Грузии ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. По данным МВД, в данный момент ведомство устанавливает сообщников Бачиашвили. Самому же Бачиашвили суд по делу о незаконном пересечении границы уже избрал заочно заключение в качестве меры пресечения. После избрания заключения как меры пресечения Бачиашвили будет объявлен в розыск, и прокуратура получит право требовать его выдачи у зарубежных стран. Бачиашвили в 2024 году предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 годы. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. По версия следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС". В Грузии, в случае подтверждения вины, ему грозит до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, армения, бидзина иванишвили, россия, мвд грузии, происшествия