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В Армению с паспортом РФ – МВД Грузии раскрыло схему бегства экс-партнера Иванишвили
В Армению с паспортом РФ – МВД Грузии раскрыло схему бегства экс-партнера Иванишвили
Sputnik Грузия
После избрания заключения как меры пресечения Бачиашвили объявят в розыск, и прокуратура получит право требовать его выдачи у зарубежных стран 05.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-05T18:28+0400
2025-03-05T18:28+0400
2025-03-05T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили покинул Грузию в специальном тайнике в автомобиле, уехав в Армению по российскому паспорту, говорится в заявлении МВД. Бачиашвили, который обвиняется в Грузии по двум уголовным делам и находился на свободе после выплаты залога, 4 марта в соцсетях заявил, что покинул страну из-за угрозы своей жизни. В связи с этим в Грузии ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. По данным МВД, в данный момент ведомство устанавливает сообщников Бачиашвили. Самому же Бачиашвили суд по делу о незаконном пересечении границы уже избрал заочно заключение в качестве меры пресечения. После избрания заключения как меры пресечения Бачиашвили будет объявлен в розыск, и прокуратура получит право требовать его выдачи у зарубежных стран. Бачиашвили в 2024 году предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 годы. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. По версия следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС". В Грузии, в случае подтверждения вины, ему грозит до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, армения, бидзина иванишвили, россия, мвд грузии, происшествия
новости, грузия, армения, бидзина иванишвили, россия, мвд грузии, происшествия
В Армению с паспортом РФ – МВД Грузии раскрыло схему бегства экс-партнера Иванишвили
После избрания заключения как меры пресечения Бачиашвили объявят в розыск, и прокуратура получит право требовать его выдачи у зарубежных стран
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили покинул Грузию в специальном тайнике в автомобиле, уехав в Армению по российскому паспорту, говорится в заявлении МВД.
Бачиашвили, который обвиняется в Грузии по двум уголовным делам и находился на свободе после выплаты залога, 4 марта в соцсетях заявил, что покинул страну из-за угрозы своей жизни. В связи с этим в Грузии ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.
"В рамках расследования уголовного дела на этом этапе установлено, что 2 марта Г. Б. тайно пересек государственную границу Грузии в обход погранично-пропускного пункта в специально устроенном тайнике в автомобиле, а после этого на погранично-пропускном пункте Армении представил другой паспорт, подтверждающий гражданство РФ, и перешел границу", – говорится в заявлении.
По данным МВД, в данный момент ведомство устанавливает сообщников Бачиашвили. Самому же Бачиашвили суд по делу о незаконном пересечении границы уже избрал заочно заключение в качестве меры пресечения.
После избрания заключения как меры пресечения Бачиашвили будет объявлен в розыск, и прокуратура получит право требовать его выдачи у зарубежных стран.
Бачиашвили в 2024 году предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 годы. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход.
В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования, который он возглавлял с 2013-го и до мая 2019 года. А затем, до 2023 года, был председателем Консультативного совета Фонда.
По версия следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС".
В Грузии, в случае подтверждения вины, ему грозит до 9 лет лишения свободы.