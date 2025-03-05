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Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 февраля текущего года составил 46,63% 05.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-05T10:52+0400

2025-03-05T10:52+0400

2025-03-05T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 февраля 2025 года составил 58,96 миллиарда лари, что на 620,74 миллиона лари, или на 1,06%, больше, чем на начало января, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в январе, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 988,44 миллиона лари, или 3,75%, а вклады до востребования снизились на 367,7 миллиона лари, или 1,15%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 февраля текущего года составил 46,63%, что на 0,6 процентного пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 января.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в январе составила 7,14%, в том числе 9,81% – по депозитам в национальной валюте, 2,78% – по депозитам в иностранной валюте.На конец января в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,8 GEL/$1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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