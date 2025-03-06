https://sputnik-georgia.ru/20250306/292392588.html
В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал – фото
В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал – фото
Sputnik Грузия
Улицы бразильского мегаполиса превратились в гигантский танцпол. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро 06.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-06T10:43+0400
2025-03-06T10:43+0400
2025-03-06T11:30+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
рио-де-жанейро
в мире
карнавал
бразильский карнавал
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/06/292394905_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f3140877a14a293ece5a083d83158ee1.jpg
В столице Бразилии в эти дни проходит ежегодный карнавал, который известен во всем мире своими массовыми гуляниями и масштабными зрелищными парадами. В мероприятиях принимают участие тысячи танцоров в оригинальных ĸостюмах, а посмотреть на это яркое шоу прилетают люди со всех уголков мира.Карнавал в Рио-де-Жанейро — это ежегодный фестиваль, проводимый за 40 дней до Пасхи, знаменующий начало Великого поста.
рио-де-жанейро
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/06/292394905_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d75ff1313919af5614e310086e7ac0d9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, рио-де-жанейро, в мире, карнавал, бразильский карнавал
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, рио-де-жанейро, в мире, карнавал, бразильский карнавал
В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал – фото 10:43 06.03.2025 (обновлено: 11:30 06.03.2025)
Улицы бразильского мегаполиса превратились в гигантский танцпол. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро
В столице Бразилии в эти дни проходит ежегодный карнавал, который известен во всем мире своими массовыми гуляниями и масштабными зрелищными парадами.
В мероприятиях принимают участие тысячи танцоров в оригинальных ĸостюмах, а посмотреть на это яркое шоу прилетают люди со всех уголков мира.
Карнавал в Рио-де-Жанейро — это ежегодный фестиваль, проводимый за 40 дней до Пасхи, знаменующий начало Великого поста.
© AP Photo / Bruna Prado
Танцоры на карнавальном праздновании на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры на карнавальном праздновании на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Lucas Dumphreys
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
© Getty Images / Wagner Meier
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Bruna Prado
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Bruna Prado
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Bruna Prado
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
© Getty Images / Wagner Meier
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
© Getty Images / Wagner Meier
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
© Getty Images / Wagner Meier
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Bruna Prado
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.
Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.