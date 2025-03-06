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В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал – фото
В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал – фото
Sputnik Грузия
Улицы бразильского мегаполиса превратились в гигантский танцпол. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро 06.03.2025, Sputnik Грузия
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В столице Бразилии в эти дни проходит ежегодный карнавал, который известен во всем мире своими массовыми гуляниями и масштабными зрелищными парадами. В мероприятиях принимают участие тысячи танцоров в оригинальных ĸостюмах, а посмотреть на это яркое шоу прилетают люди со всех уголков мира.Карнавал в Рио-де-Жанейро — это ежегодный фестиваль, проводимый за 40 дней до Пасхи, знаменующий начало Великого поста.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, рио-де-жанейро, в мире, карнавал, бразильский карнавал
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, рио-де-жанейро, в мире, карнавал, бразильский карнавал

В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал – фото

10:43 06.03.2025 (обновлено: 11:30 06.03.2025)
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Улицы бразильского мегаполиса превратились в гигантский танцпол. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро
В столице Бразилии в эти дни проходит ежегодный карнавал, который известен во всем мире своими массовыми гуляниями и масштабными зрелищными парадами.
В мероприятиях принимают участие тысячи танцоров в оригинальных ĸостюмах, а посмотреть на это яркое шоу прилетают люди со всех уголков мира.
Карнавал в Рио-де-Жанейро — это ежегодный фестиваль, проводимый за 40 дней до Пасхи, знаменующий начало Великого поста.
© AP Photo / Bruna Prado

Танцоры на карнавальном праздновании на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры на карнавальном праздновании на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
1/12
© AP Photo / Bruna Prado

Танцоры на карнавальном праздновании на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Lucas Dumphreys

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Lucas Dumphreys

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

© Getty Images / Wagner Meier

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
3/12
© Getty Images / Wagner Meier

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Bruna Prado

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
4/12
© AP Photo / Bruna Prado

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Bruna Prado

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Bruna Prado

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Bruna Prado

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Bruna Prado

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

© Getty Images / Wagner Meier

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
7/12
© Getty Images / Wagner Meier

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
8/12
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

© Getty Images / Wagner Meier

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
9/12
© Getty Images / Wagner Meier

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

© Getty Images / Wagner Meier

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
10/12
© Getty Images / Wagner Meier

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Bruna Prado

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Bruna Prado

Танцоры во время празднования карнавала на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

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