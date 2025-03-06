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В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал – фото

В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал – фото

Sputnik Грузия

Улицы бразильского мегаполиса превратились в гигантский танцпол. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро 06.03.2025, Sputnik Грузия

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бразильский карнавал

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В столице Бразилии в эти дни проходит ежегодный карнавал, который известен во всем мире своими массовыми гуляниями и масштабными зрелищными парадами. В мероприятиях принимают участие тысячи танцоров в оригинальных ĸостюмах, а посмотреть на это яркое шоу прилетают люди со всех уголков мира.Карнавал в Рио-де-Жанейро — это ежегодный фестиваль, проводимый за 40 дней до Пасхи, знаменующий начало Великого поста.

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