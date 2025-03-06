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Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 16%

Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 16%

Sputnik Грузия

Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T10:52+0400

2025-03-06T10:52+0400

2025-03-06T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Цена фундука в Грузии, предназначенного для экспорта, выросла на 16% за последние семь месяцев и составила 6,14 доллара за килограмм, сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюза. По информации Минсельхоза, в период с 1 августа 2024 года по 3 марта 2025-го из Грузии экспортировано 13,7 тысячи тонн фундука стоимостью 84,4 миллиона доллара. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемого фундука вырос на 18%, а его стоимость – на 36%. В этот период экспорт грузинского фундука в основном осуществлен на рынки стран ЕС, а именно: Италии, Германии, Испании, Франции, Польши, Чехии. Кроме того, продукцию вывезли в Армению, Китай, Турцию, Израиль, Россию и Украину. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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