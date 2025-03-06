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Европейские миротворцы на Украине равно НАТО - глава МИД РФ Лавров
Европейские миротворцы на Украине равно НАТО - глава МИД РФ Лавров
Sputnik Грузия
Ввод европейских миротворцев на территорию Украины будет воспринято, как прямое вовлечение военного блока НАТО в конфликт 06.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-06T17:21+0400
2025-03-06T17:21+0400
2025-03-06T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что потенциальное размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт, сообщает РИА Новости. Лавров отметил, что европейские страны, предлагающие ввести миротворцев на Украину, не скрывают, для чего им это нужно. При этом он обратил внимание, что США, комментируя сообщения об идее отправки войск, говорят о том, что "такого рода вещи, тем более, если их пытаются назвать миротворческими, должны обсуждаться и быть предметом согласия сторон, чего ни Макрон, ни Стармер, ни прочие сторонники ввода войск на Украину даже не упоминают".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, украина, франция, сша, сергей лавров, нато, обострение ситуации вокруг украины, политика
в мире, россия, украина, франция, сша, сергей лавров, нато, обострение ситуации вокруг украины, политика
Европейские миротворцы на Украине равно НАТО - глава МИД РФ Лавров
Ввод европейских миротворцев на территорию Украины будет воспринято, как прямое вовлечение военного блока НАТО в конфликт
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что потенциальное размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт, сообщает РИА Новости
.
"Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно", - сказал Лавров.
Лавров отметил, что европейские страны, предлагающие ввести миротворцев на Украину, не скрывают, для чего им это нужно.
"Особенно на фоне нервозного заявления (президента Франции Эммануэля) Макрона вчера о том, что Россия - это угроза. Значит, если это угроза, то войска против этой угрозы должны быть направлены", - пояснил министр.
При этом он обратил внимание, что США, комментируя сообщения об идее отправки войск, говорят о том, что "такого рода вещи, тем более, если их пытаются назвать миротворческими, должны обсуждаться и быть предметом согласия сторон, чего ни Макрон, ни Стармер, ни прочие сторонники ввода войск на Украину даже не упоминают".