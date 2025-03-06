https://sputnik-georgia.ru/20250306/evropeyskie-mirotvortsy-na-ukraine-ravno-nato---glava-mid-rf-lavrov-292402017.html

Европейские миротворцы на Украине равно НАТО - глава МИД РФ Лавров

Европейские миротворцы на Украине равно НАТО - глава МИД РФ Лавров

Sputnik Грузия

Ввод европейских миротворцев на территорию Украины будет воспринято, как прямое вовлечение военного блока НАТО в конфликт 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T17:21+0400

2025-03-06T17:21+0400

2025-03-06T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что потенциальное размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт, сообщает РИА Новости. Лавров отметил, что европейские страны, предлагающие ввести миротворцев на Украину, не скрывают, для чего им это нужно. При этом он обратил внимание, что США, комментируя сообщения об идее отправки войск, говорят о том, что "такого рода вещи, тем более, если их пытаются назвать миротворческими, должны обсуждаться и быть предметом согласия сторон, чего ни Макрон, ни Стармер, ни прочие сторонники ввода войск на Украину даже не упоминают".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

в мире, россия, украина, франция, сша, сергей лавров, нато, обострение ситуации вокруг украины, политика