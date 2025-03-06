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Грузия побила рекорд по выписыванию товаров из-за рубежа в 2024 году

Грузия побила рекорд по выписыванию товаров из-за рубежа в 2024 году

Sputnik Грузия

Появление новых компаний с низкими ценами на прямые доставки из-за рубежа привело к быстрому росту спроса 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T21:50+0400

2025-03-06T21:50+0400

2025-03-06T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Жители Грузии побили рекорд по числу выписанных из-за рубежа посылок в 2024 году, сообщает портал "Бизнес медиа групп" со ссылкой на Службу доходов.По данным Службы доходов, в 2024 году было выписано 15,1 миллиона посылок на сумму 1,4 миллиарда лари. В 2023 году граждане Грузии потратили на посылки в 2,7 раза меньше – 520 миллиона лари, а в 2022 году – 432 миллиона лари. При этом 96% посылок были стоимостью менее 300 лари. Посылка стоимостью менее 300 лари не облагается налогом в Грузии. Средняя стоимость одной посылки составляла 47,7 лари. Увеличение числа посылок эксперты связывают с появлением на грузинском рынке сразу нескольких интернет-магазинов с доставкой напрямую из-за рубежа с низкими ценами и бесплатной доставкой.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 марта составляет 2,7905 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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