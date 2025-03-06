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Грузовые перевозки по железной дороге выросли – новые данные
Грузовые перевозки по железной дороге выросли – новые данные
Sputnik Грузия
Грузинская железная дорога продолжает наращивать объем грузовых перевозок, но число пассажирских упало 06.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-06T09:01+0400
2025-03-06T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге в 2024 году составил 13,7 миллиона тонн, на 0,9% больше, чем в 2023 году, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", 10,4% указанного объема приходится на местные перевозки, 30,2% – на международные (без учета транзита) и 59,4% – на транзит. В 2024 году 25,6% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 74,4% – на ввозимые. Кроме того, страной-отправителем 42,1% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стала Россия, 27,1% отправлено Азербайджаном. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10% (в общей сложности 30,8%). Самый большой объем грузов (10,2%) вывезли в Россию, 10,1% – в Казахстан, 8,1% – в Армению. Транзит Согласно статистике, 16,1% от общего объема транзитных грузов вывезли в Нидерланды, 8,2% – в Турцию, 5,1% – в Китай, по 3% – в США, Италию и Румынию, 2,7% – в Украину. За этот период Бразилия стала страной-отправителем 5,9% транзитных грузов, 2,1% – Украина, 1,5% – Турция, и 1,3% – Греция. В прошлом году от общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 39% составили кокс и рафинированные нефтепродукты, 20,4% – химикаты, химические продукты и искусственные волокна, резиновые и пластмассовые изделия, 15,7% составили металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности. Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 61,8% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, 15,4% – на кокс и рафинированные нефтепродукты, а 10% – на прочие неметаллические минеральные продукты. Что касается международных перевозок, то кокс и рафинированные нефтепродукты (47%), прочие неметаллические минеральные продукты (17,8%), металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров (11,7%), основные металлы (7,5%), продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (2,8%), а также продукты питания, напитки и табак (2,7%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли химикаты, химическую продукцию и искусственные волокна (42,1%), продукты питания, напитки и табак (26%), металлические руды и другую продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров (12,2%), а также цветные металлы (10,9%). Пассажирские перевозкиВ 2024 году услугами ГЖД воспользовались 2,1 миллиона пассажиров, на 9% меньше, чем в 2023 году. За тот же период объем пассажирских перевозок сократился на 11,2% и составил 478,1 миллиона пассажиро-километров. Согласно статистике, в режиме местного сообщения перевезено более 2 миллионов пассажиров, что составляет 98,6% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 8,6% меньше показателя 2023 года. В режиме международного сообщения перевезено 28,3 тысячи пассажиров, что на 30,4% меньше по сравнению с 2023 годом. 71,1% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 28,9%. Пассажирских перевозок в направлении других пограничных стран в 2024 году не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, армения, турция, украина, сакстат, грузинская железная дорога
экономика, грузия, новости, армения, турция, украина, сакстат, грузинская железная дорога

Грузовые перевозки по железной дороге выросли – новые данные

09:01 06.03.2025
© photo: Sputnik / StringerЖелезная дорога. Железнодорожная станция в Самтредиа. Грузовые составы
Железная дорога. Железнодорожная станция в Самтредиа. Грузовые составы - Sputnik Грузия, 1920, 06.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузинская железная дорога продолжает наращивать объем грузовых перевозок, но число пассажирских упало
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге в 2024 году составил 13,7 миллиона тонн, на 0,9% больше, чем в 2023 году, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", 10,4% указанного объема приходится на местные перевозки, 30,2% – на международные (без учета транзита) и 59,4% – на транзит.
В 2024 году 25,6% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 74,4% – на ввозимые.
Кроме того, страной-отправителем 42,1% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стала Россия, 27,1% отправлено Азербайджаном. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10% (в общей сложности 30,8%).
Самый большой объем грузов (10,2%) вывезли в Россию, 10,1% – в Казахстан, 8,1% – в Армению.

Транзит

Согласно статистике, 16,1% от общего объема транзитных грузов вывезли в Нидерланды, 8,2% – в Турцию, 5,1% – в Китай, по 3% – в США, Италию и Румынию, 2,7% – в Украину.
За этот период Бразилия стала страной-отправителем 5,9% транзитных грузов, 2,1% – Украина, 1,5% – Турция, и 1,3% – Греция.
В прошлом году от общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 39% составили кокс и рафинированные нефтепродукты, 20,4% – химикаты, химические продукты и искусственные волокна, резиновые и пластмассовые изделия, 15,7% составили металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности.
Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 61,8% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, 15,4% – на кокс и рафинированные нефтепродукты, а 10% – на прочие неметаллические минеральные продукты.
Что касается международных перевозок, то кокс и рафинированные нефтепродукты (47%), прочие неметаллические минеральные продукты (17,8%), металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров (11,7%), основные металлы (7,5%), продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (2,8%), а также продукты питания, напитки и табак (2,7%) ввозились в основном по железной дороге.
В то же время на экспорт вывезли химикаты, химическую продукцию и искусственные волокна (42,1%), продукты питания, напитки и табак (26%), металлические руды и другую продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров (12,2%), а также цветные металлы (10,9%).

Пассажирские перевозки

В 2024 году услугами ГЖД воспользовались 2,1 миллиона пассажиров, на 9% меньше, чем в 2023 году. За тот же период объем пассажирских перевозок сократился на 11,2% и составил 478,1 миллиона пассажиро-километров.
Согласно статистике, в режиме местного сообщения перевезено более 2 миллионов пассажиров, что составляет 98,6% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 8,6% меньше показателя 2023 года.
В режиме международного сообщения перевезено 28,3 тысячи пассажиров, что на 30,4% меньше по сравнению с 2023 годом. 71,1% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 28,9%. Пассажирских перевозок в направлении других пограничных стран в 2024 году не было.
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