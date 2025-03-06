https://sputnik-georgia.ru/20250306/kurs-lari-na-chetverg--27905-gel1-292374358.html
Курс лари на четверг – 2,7905 GEL/$1
Курс лари на четверг – 2,7905 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару 06.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-06T09:48+0400
2025-03-06T09:48+0400
2025-03-06T09:48+0400
сша
грузия
экономика
новости
курс лари к доллару на сегодня в грузии
курс доллара
доллар
доллары
лари
лари
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644013_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_77e32ebb772e08cda7912e3d0be70a82.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 марта в размере 2,7905 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не зименился по отношению к доллару.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644013_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_278f5c7a0b8d86679d9aa10dc927e551.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сша, грузия, экономика, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, доллар, доллары, лари, лари, колебание курса лари
сша, грузия, экономика, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, доллар, доллары, лари, лари, колебание курса лари
Курс лари на четверг – 2,7905 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 марта в размере 2,7905 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не зименился по отношению к доллару.