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Ложь и пропаганда - МИД РФ о тезисах президента Франции
Ложь и пропаганда - МИД РФ о тезисах президента Франции
Sputnik Грузия
Выступление президента Франции Макрона опиралось на ложные тезисы о "российской угрозе", которое тяжело комментировать 06.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-06T17:11+0400
2025-03-06T17:11+0400
2025-03-06T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступление президента Франции Эмманюэля Макрона о "российской угрозе" является набором лживых тезисов, сообщает РИА Новости. Россия стала "угрозой" для Франции и Европы, заявил ранее Макрон в обращении к своим согражданам. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Она добавила, что по заявлениям французского президента на сайте МИД будет опубликован специальный материал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, франция, европа, мария захарова, россия, эммануэль макрон, мид россии, политика
в мире, франция, европа, мария захарова, россия, эммануэль макрон, мид россии, политика
Ложь и пропаганда - МИД РФ о тезисах президента Франции
Выступление президента Франции Макрона опиралось на ложные тезисы о "российской угрозе", которое тяжело комментировать
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступление президента Франции Эмманюэля Макрона о "российской угрозе" является набором лживых тезисов, сообщает РИА Новости
.
Россия стала "угрозой" для Франции и Европы, заявил ранее Макрон в обращении к своим согражданам. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
"Прозвучавшее вчера из уст Макрона - это набор лживых тезисов. Я даже не знаю, есть ли там слова правды", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что по заявлениям французского президента на сайте МИД будет опубликован специальный материал.