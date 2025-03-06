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Мужская сборная Грузии по стрельбе из пистолета завоевала золото чемпионата Европы

Мужская сборная Грузии по стрельбе из пистолета завоевала золото чемпионата Европы

Sputnik Грузия

Грузинские спортсмены завоевали уже три медали на молодежном чемпионате Европы 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T15:49+0400

2025-03-06T15:49+0400

2025-03-06T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Мужская сборная Грузии заняла первое место на проходящем в Хорватии молодежном чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета, сообщили в Минспорта Грузии. Молодежный чемпионат Европы по пулевой стрельбе с дистанции 10 метров проходит в хорватском городе Осиек. Турнир завершится 6 марта. Молодежная сборная Грузии в составе Георгия Мумладзе, Шота Сумбадзе и Иоане Хварешия в финале обыграла команду Украины со счетом 16:6 и завоевала титул чемпиона Европы. Это уже третья медаль грузинских стрелков в Осиеке. Женская сборная Грузии (Мариам Абрамишвили, Мариам Маршава, Мариам Фродиашвили) выиграла в командном зачете по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив молодежный рекорд Европы – 1711 очков. Мариам Абрамишвили завоевала бронзовую медаль в личном зачете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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