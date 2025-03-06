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Мужская сборная Грузии по стрельбе из пистолета завоевала золото чемпионата Европы
Мужская сборная Грузии по стрельбе из пистолета завоевала золото чемпионата Европы
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Грузинские спортсмены завоевали уже три медали на молодежном чемпионате Европы 06.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-06T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Мужская сборная Грузии заняла первое место на проходящем в Хорватии молодежном чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета, сообщили в Минспорта Грузии. Молодежный чемпионат Европы по пулевой стрельбе с дистанции 10 метров проходит в хорватском городе Осиек. Турнир завершится 6 марта. Молодежная сборная Грузии в составе Георгия Мумладзе, Шота Сумбадзе и Иоане Хварешия в финале обыграла команду Украины со счетом 16:6 и завоевала титул чемпиона Европы. Это уже третья медаль грузинских стрелков в Осиеке. Женская сборная Грузии (Мариам Абрамишвили, Мариам Маршава, Мариам Фродиашвили) выиграла в командном зачете по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив молодежный рекорд Европы – 1711 очков. Мариам Абрамишвили завоевала бронзовую медаль в личном зачете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хорватия
спорт, грузия, новости, хорватия
Мужская сборная Грузии по стрельбе из пистолета завоевала золото чемпионата Европы
Грузинские спортсмены завоевали уже три медали на молодежном чемпионате Европы
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Мужская сборная Грузии заняла первое место на проходящем в Хорватии молодежном чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета, сообщили в Минспорта Грузии.
Молодежный чемпионат Европы по пулевой стрельбе с дистанции 10 метров проходит в хорватском городе Осиек. Турнир завершится 6 марта.
Молодежная сборная Грузии в составе Георгия Мумладзе, Шота Сумбадзе и Иоане Хварешия в финале обыграла команду Украины со счетом 16:6 и завоевала титул чемпиона Европы.
Это уже третья медаль грузинских стрелков в Осиеке. Женская сборная Грузии (Мариам Абрамишвили, Мариам Маршава, Мариам Фродиашвили) выиграла в командном зачете по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив молодежный рекорд Европы – 1711 очков. Мариам Абрамишвили завоевала бронзовую медаль в личном зачете.