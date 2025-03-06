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Премьер-министр Грузии отправился в Туркменистан
Премьер-министр Грузии отправился в Туркменистан
Sputnik Грузия
Грузинская делегация отправилась в Ашхабад для подписания новых соглашений по углублению межгосударственных связей 06.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-06T18:50+0400
2025-03-06T18:50+0400
2025-03-06T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с официальным визитом в Туркменистан, где пройдут переговоры в расширенном формате, сообщает администрация правительства Грузии. В состав грузинской делегации помимо главы МИД входят министры экономики, регионального развития, сельского хозяйства и спорта. По информации администрации правительства, после завершения переговоров министры этих направлений подпишут соглашения о сотрудничестве с Туркменистаном в своих сферах. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 81 миллион долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, туркменистан, ираклий кобахидзе
новости, грузия, политика, туркменистан, ираклий кобахидзе
Премьер-министр Грузии отправился в Туркменистан
18:50 06.03.2025 (обновлено: 19:01 06.03.2025)
Грузинская делегация отправилась в Ашхабад для подписания новых соглашений по углублению межгосударственных связей
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с официальным визитом в Туркменистан, где пройдут переговоры в расширенном формате, сообщает администрация правительства Грузии.
В состав грузинской делегации помимо главы МИД входят министры экономики, регионального развития, сельского хозяйства и спорта.
По информации администрации правительства, после завершения переговоров министры этих направлений подпишут соглашения о сотрудничестве с Туркменистаном в своих сферах.
Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение.
Торговый оборот между странами в 2024 году составил 81 миллион долларов.