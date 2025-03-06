https://sputnik-georgia.ru/20250306/premer-ministr-gruzii-otpravilsya-v-turkmenistan-292402357.html

Премьер-министр Грузии отправился в Туркменистан

Премьер-министр Грузии отправился в Туркменистан

Sputnik Грузия

Грузинская делегация отправилась в Ашхабад для подписания новых соглашений по углублению межгосударственных связей 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T18:50+0400

2025-03-06T18:50+0400

2025-03-06T19:01+0400

новости

грузия

политика

туркменистан

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23715/58/237155846_0:40:1589:933_1920x0_80_0_0_6deca74e48824295010a94efa654da0a.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с официальным визитом в Туркменистан, где пройдут переговоры в расширенном формате, сообщает администрация правительства Грузии. В состав грузинской делегации помимо главы МИД входят министры экономики, регионального развития, сельского хозяйства и спорта. По информации администрации правительства, после завершения переговоров министры этих направлений подпишут соглашения о сотрудничестве с Туркменистаном в своих сферах. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 81 миллион долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

туркменистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, туркменистан, ираклий кобахидзе