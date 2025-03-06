https://sputnik-georgia.ru/20250306/tornike-shengeliya-voshel-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-minuvshego-tura-chempionata-italii-292373429.html

Торнике Шенгелия вошел в символическую сборную минувшего тура чемпионата Италии

Торнике Шенгелия вошел в символическую сборную минувшего тура чемпионата Италии

Sputnik Грузия

Клуб Шенгелия после 20 туров возглавляет турнирную таблицу с 30 очками 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T13:51+0400

2025-03-06T13:51+0400

2025-03-06T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии и один из лидеров итальянского "Виртус Болонья" Торнике Шенгелия вошел в пятерку лучших игроков 20-го тура чемпионата Италии. В 20-м туре серии А "Виртус" обыграл "Милан" со счетом 86:80. Шенгелия набрал 15 очков и сделал шесть подборов за 19 минут.Символическая сборная 20-го тура серии А: Клуб Торнике Шенгелия после 20 туров возглавляет турнирную таблицу с 30 очками. Далее следуют "Тренто" и "Трапани". Следующую встречу "Виртус" проведет со своим основным соперником "Тренто" 10 марта. Шенгелия был признан лучшим игроком "Виртус Болонья" по итогам 2024 года. Обладателя титула определили болельщики клуба путем голосования. В этом сезоне Шенгелия несколько раз становился MVP (Most Valuable Player – самый ценный игрок). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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