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Торнике Шенгелия вошел в символическую сборную минувшего тура чемпионата Италии
Торнике Шенгелия вошел в символическую сборную минувшего тура чемпионата Италии
Sputnik Грузия
Клуб Шенгелия после 20 туров возглавляет турнирную таблицу с 30 очками 06.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии и один из лидеров итальянского "Виртус Болонья" Торнике Шенгелия вошел в пятерку лучших игроков 20-го тура чемпионата Италии. В 20-м туре серии А "Виртус" обыграл "Милан" со счетом 86:80. Шенгелия набрал 15 очков и сделал шесть подборов за 19 минут.Символическая сборная 20-го тура серии А: Клуб Торнике Шенгелия после 20 туров возглавляет турнирную таблицу с 30 очками. Далее следуют "Тренто" и "Трапани". Следующую встречу "Виртус" проведет со своим основным соперником "Тренто" 10 марта. Шенгелия был признан лучшим игроком "Виртус Болонья" по итогам 2024 года. Обладателя титула определили болельщики клуба путем голосования. В этом сезоне Шенгелия несколько раз становился MVP (Most Valuable Player – самый ценный игрок). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, торнике шенгелия, италия, спорт, новости, грузия
баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, торнике шенгелия, италия, спорт, новости, грузия

Торнике Шенгелия вошел в символическую сборную минувшего тура чемпионата Италии

13:51 06.03.2025
© Courtesy of Tornike ShengeliaТорнике Шенгелия отличился в составе "Виртуса"
Торнике Шенгелия отличился в составе Виртуса - Sputnik Грузия, 1920, 06.03.2025
© Courtesy of Tornike Shengelia
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Клуб Шенгелия после 20 туров возглавляет турнирную таблицу с 30 очками
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии и один из лидеров итальянского "Виртус Болонья" Торнике Шенгелия вошел в пятерку лучших игроков 20-го тура чемпионата Италии.
В 20-м туре серии А "Виртус" обыграл "Милан" со счетом 86:80. Шенгелия набрал 15 очков и сделал шесть подборов за 19 минут.
Символическая сборная 20-го тура серии А:
Джастин Робинсон ("Трапани")
Марко Белинелли ("Виртус Болонья")
Маркел Браун ("Триест")
Торнике Шенгелия ("Виртус Болонья")
Мфионду Кабенгеле ("Венеция").
Клуб Торнике Шенгелия после 20 туров возглавляет турнирную таблицу с 30 очками. Далее следуют "Тренто" и "Трапани". Следующую встречу "Виртус" проведет со своим основным соперником "Тренто" 10 марта.
Шенгелия был признан лучшим игроком "Виртус Болонья" по итогам 2024 года. Обладателя титула определили болельщики клуба путем голосования. В этом сезоне Шенгелия несколько раз становился MVP (Most Valuable Player – самый ценный игрок).
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