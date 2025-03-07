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Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдет на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии
Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдет на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии
Sputnik Грузия
Горнолыжный курорт Гудаури примет очередной этап Кубка мира по сноуборд-кроссу, который продлится два дня 07.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу стартует на горнолыжном курорте Гудаури 8 марта, сообщили организаторы. Очередной этап Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдет в Грузии в третий раз. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда оценила предыдущие соревнования в стране на высоком уровне. Поэтому Бакуриани и Гудаури были включены в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой FIS. Этап Кубка продлится два дня. В международном соревновании примут участие 88 спортсменов из 21 страны мира – это Канада, США, Великобритания, Австрия, Австралия, Швейцария, Китай, Испания, Франция, Германия, Италия, Бразилия, Чехия, Венгрия, Япония, Нидерланды, Украина, Корея, Латвия, Эстония, Румыния.Мероприятие будет освещаться международными СМИ. Соревнования будут транслироваться в прямом эфире на телеканале "Евроспорт". В зимнем сезоне 2024-2025 годов в Грузии успешно прошел этап Кубка мира по могулу и ски-кроссингу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, гудаури, тбилиси, бакуриани
спорт, грузия, новости, гудаури, тбилиси, бакуриани

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдет на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии

21:50 07.03.2025
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкУчастник фестиваля по горнолыжному спорту "Крутой спуск" в Казани, Россия
Участник фестиваля по горнолыжному спорту Крутой спуск в Казани, Россия - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2025
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Горнолыжный курорт Гудаури примет очередной этап Кубка мира по сноуборд-кроссу, который продлится два дня
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу стартует на горнолыжном курорте Гудаури 8 марта, сообщили организаторы.
Очередной этап Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдет в Грузии в третий раз. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда оценила предыдущие соревнования в стране на высоком уровне. Поэтому Бакуриани и Гудаури были включены в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой FIS. Этап Кубка продлится два дня.
В международном соревновании примут участие 88 спортсменов из 21 страны мира – это Канада, США, Великобритания, Австрия, Австралия, Швейцария, Китай, Испания, Франция, Германия, Италия, Бразилия, Чехия, Венгрия, Япония, Нидерланды, Украина, Корея, Латвия, Эстония, Румыния.

"Проведение международных соревнований такого высокого ранга демонстрирует потенциал Грузии в мировом масштабе, повысит узнаваемость горнолыжных курортов нашей страны, сделает их более привлекательными для местных и иностранных отдыхающих, что будет способствовать развитию туризма в Грузии", – заявил директор Агентства горных трасс Ираклий Бурчуладзе.

Мероприятие будет освещаться международными СМИ. Соревнования будут транслироваться в прямом эфире на телеканале "Евроспорт".
В зимнем сезоне 2024-2025 годов в Грузии успешно прошел этап Кубка мира по могулу и ски-кроссингу.
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