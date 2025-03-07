https://sputnik-georgia.ru/20250307/etap-kubka-mira-po-snoubord-krossu-proydet-na-gornolyzhnom-kurorte-gudauri-v-gruzii-292416277.html

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдет на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдет на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии

Sputnik Грузия

Горнолыжный курорт Гудаури примет очередной этап Кубка мира по сноуборд-кроссу, который продлится два дня 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу стартует на горнолыжном курорте Гудаури 8 марта, сообщили организаторы. Очередной этап Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдет в Грузии в третий раз. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда оценила предыдущие соревнования в стране на высоком уровне. Поэтому Бакуриани и Гудаури были включены в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой FIS. Этап Кубка продлится два дня. В международном соревновании примут участие 88 спортсменов из 21 страны мира – это Канада, США, Великобритания, Австрия, Австралия, Швейцария, Китай, Испания, Франция, Германия, Италия, Бразилия, Чехия, Венгрия, Япония, Нидерланды, Украина, Корея, Латвия, Эстония, Румыния.Мероприятие будет освещаться международными СМИ. Соревнования будут транслироваться в прямом эфире на телеканале "Евроспорт". В зимнем сезоне 2024-2025 годов в Грузии успешно прошел этап Кубка мира по могулу и ски-кроссингу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, гудаури, тбилиси, бакуриани