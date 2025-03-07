https://sputnik-georgia.ru/20250307/finansovaya-podderzhka-ukraine-budet-peresmotrena-v-es---premer-vengrii-292409342.html

Финансовая поддержка Украине будет пересмотрена в ЕС – премьер Венгрии

Финансовая поддержка Украине будет пересмотрена в ЕС – премьер Венгрии

Sputnik Грузия

Премьер Орбан считает, что ЕС не может себе позволить профинансировать взятые на себя обязательства, даже если союзу поможет Америка 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T13:02+0400

2025-03-07T13:02+0400

2025-03-07T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Евросоюз в течение недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.Венгрия в четверг оказалась единственной страной-членом ЕС, не поддержавшей итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Орбан заявил, что страна проведет опрос общественного мнения по вопросу вступления Украины в Евросоюз, поскольку, по его мнению, решение об этом должно быть принято до определения мер финансовой поддержки Украины со стороны сообщества.Венгерский премьер подчеркнул, что денег на все поставленные цели не хватит не только у ЕС, их невозможно было бы реализовать даже с участием финансов США, поэтому "так не сработает, и это придется пересмотреть".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, европа, обострение ситуации вокруг украины, сша, политика