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Финансовая поддержка Украине будет пересмотрена в ЕС – премьер Венгрии
Финансовая поддержка Украине будет пересмотрена в ЕС – премьер Венгрии
Sputnik Грузия
Премьер Орбан считает, что ЕС не может себе позволить профинансировать взятые на себя обязательства, даже если союзу поможет Америка 07.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-07T13:02+0400
2025-03-07T13:02+0400
2025-03-07T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Евросоюз в течение недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.Венгрия в четверг оказалась единственной страной-членом ЕС, не поддержавшей итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Орбан заявил, что страна проведет опрос общественного мнения по вопросу вступления Украины в Евросоюз, поскольку, по его мнению, решение об этом должно быть принято до определения мер финансовой поддержки Украины со стороны сообщества.Венгерский премьер подчеркнул, что денег на все поставленные цели не хватит не только у ЕС, их невозможно было бы реализовать даже с участием финансов США, поэтому "так не сработает, и это придется пересмотреть".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, европа, обострение ситуации вокруг украины, сша, политика
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, европа, обострение ситуации вокруг украины, сша, политика
Финансовая поддержка Украине будет пересмотрена в ЕС – премьер Венгрии
13:02 07.03.2025 (обновлено: 13:32 07.03.2025)
Премьер Орбан считает, что ЕС не может себе позволить профинансировать взятые на себя обязательства, даже если союзу поможет Америка
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
Евросоюз в течение недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости
.
Венгрия в четверг оказалась единственной страной-членом ЕС, не поддержавшей итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Орбан заявил, что страна проведет опрос общественного мнения по вопросу вступления Украины в Евросоюз, поскольку, по его мнению, решение об этом должно быть принято до определения мер финансовой поддержки Украины со стороны сообщества.
"Сейчас они считают. И, думаю, итогом подсчетов будет то, что мы не можем себе этого позволить. Думаю, что венгерское мнение появится в этих европейских дебатах в нужное время, и тогда станет ясно, что мы разрушим себя, если сделаем то, что 26 государств-членов вчера сочли правильным", – сказал Орбан.
Венгерский премьер подчеркнул, что денег на все поставленные цели не хватит не только у ЕС, их невозможно было бы реализовать даже с участием финансов США, поэтому "так не сработает, и это придется пересмотреть".