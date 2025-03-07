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Грузия – не Украина: почему в стране не повторится Майдан?
Грузия – не Украина: почему в стране не повторится Майдан?
Sputnik Грузия
Протесты в Грузии продолжаются уже 100 дней, но признаков революции или государственного переворота не наблюдается. В видеографике Sputnik рассматриваем... 07.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-07T13:35+0400
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В социальных сетях часто сравнивают текущие события в Грузии с украинским Евромайданом 2013-2014 годов. И действительно, есть определенное сходство: даты начала – 21 ноября 2013 года и 28 ноября 2024 года, причина – стремление к интеграции в Евросоюз, а также участие студентов как главных фигурантов протеста.Однако на практике сценарии развития событий оказались совершенно разными. Грузия оказалась совсем не Украиной.Акции продолжаются, но полиция уже более решительно не дает участникам перекрывать дороги. Антиправительственные выступления не смогли заставить власть пойти на уступки протестующим.Правящая партия “Грузинская мечта” также решила принять новый вариант закона об “иноагентах”, который значительно жестче прежнего, кроме того, вносятся изменения в закон “О вещании”, запрещающий иностранное финансирование теле- и радиокомпаний.
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мультимедиа, инфографика, грузия, украина, видео
мультимедиа, инфографика, грузия, украина, видео
Грузия – не Украина: почему в стране не повторится Майдан?
13:35 07.03.2025 (обновлено: 14:04 07.03.2025)
Протесты в Грузии продолжаются уже 100 дней, но признаков революции или государственного переворота не наблюдается. В видеографике Sputnik рассматриваем причины, почему в Грузии не будет "Майдана"
В социальных сетях часто сравнивают текущие события в Грузии с украинским Евромайданом 2013-2014 годов. И действительно, есть определенное сходство: даты начала – 21 ноября 2013 года и 28 ноября 2024 года, причина – стремление к интеграции в Евросоюз, а также участие студентов как главных фигурантов протеста.
Однако на практике сценарии развития событий оказались совершенно разными. Грузия оказалась совсем не Украиной.
Акции продолжаются, но полиция уже более решительно не дает участникам перекрывать дороги. Антиправительственные выступления не смогли заставить власть пойти на уступки протестующим.
Правящая партия “Грузинская мечта” также решила принять новый вариант закона об “иноагентах”, который значительно жестче прежнего, кроме того, вносятся изменения в закон “О вещании”, запрещающий иностранное финансирование теле- и радиокомпаний.