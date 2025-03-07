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Курс лари на пятницу – 2,783 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 2,783 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару 07.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-07T09:48+0400
2025-03-07T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 марта в размере 2,7830 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару.
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сша, грузия, экономика, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, доллар, доллары, лари, лари, колебание курса лари
сша, грузия, экономика, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, доллар, доллары, лари, лари, колебание курса лари
Курс лари на пятницу – 2,783 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 марта в размере 2,7830 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару.