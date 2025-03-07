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Национальные банки Грузии и Азербайджана усиливают сотрудничество
Национальные банки Грузии и Азербайджана усиливают сотрудничество
Sputnik Грузия
Грузия и Азербайджан являются частью одного региона, следовательно, налицо общие вызовы, и поэтому укрепление экономических связей важно для стран 07.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-07T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава и президент Центрального банка Азербайджана Талех Казимов подписали меморандум о взаимопонимании, который упростит вопрос обмена информацией между банками и сблизит платежные системы. Меморандумом стороны соглашаются на сотрудничество в сфере регулирования и надзора за финансовым сектором двух стран, в том числе на партнерство в областях финансовых технологий, монетарной политики, платежных систем, рынка ценных бумаг. Меморандум также предусматривает содействие обмену опытом между сторонами и обмен информацией на основе принципов взаимной поддержки. По ее словам, договоренность о сближении платежных систем позволит банковской системе Грузии быстро и качественно обеспечивать торговые потоки, взаимоотношения и транзакции между двумя странами. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, натия турнава
экономика, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, натия турнава
Национальные банки Грузии и Азербайджана усиливают сотрудничество
Грузия и Азербайджан являются частью одного региона, следовательно, налицо общие вызовы, и поэтому укрепление экономических связей важно для стран
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава и президент Центрального банка Азербайджана Талех Казимов подписали меморандум о взаимопонимании, который упростит вопрос обмена информацией между банками и сблизит платежные системы.
Меморандумом стороны соглашаются на сотрудничество в сфере регулирования и надзора за финансовым сектором двух стран, в том числе на партнерство в областях финансовых технологий, монетарной политики, платежных систем, рынка ценных бумаг. Меморандум также предусматривает содействие обмену опытом между сторонами и обмен информацией на основе принципов взаимной поддержки.
"Важно, что между двумя странами все больше укрепляются экономические отношения, и банковский/финансовый сектор должен следовать этим тенденциям. На встрече с моим азербайджанским коллегой мы договорились усилить взаимное сотрудничество по актуальным направлениям", – заявила Турнава.
По ее словам, договоренность о сближении платежных систем позволит банковской системе Грузии быстро и качественно обеспечивать торговые потоки, взаимоотношения и транзакции между двумя странами.
"Исходя из того, что в регионе у нас общие вызовы, очень важно обмениваться видением, опытом и информацией с точки зрения макроэкономических прогнозов ", – заявила Турнава.
Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.