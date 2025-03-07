https://sputnik-georgia.ru/20250307/natsionalnye-banki-gruzii-i-azerbaydzhana-usilivayut-sotrudnichestvo-292398897.html

Национальные банки Грузии и Азербайджана усиливают сотрудничество

Национальные банки Грузии и Азербайджана усиливают сотрудничество

Sputnik Грузия

Грузия и Азербайджан являются частью одного региона, следовательно, налицо общие вызовы, и поэтому укрепление экономических связей важно для стран 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T11:30+0400

2025-03-07T11:30+0400

2025-03-07T11:30+0400

экономика

грузия

новости

азербайджан

тбилиси

натия турнава

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/06/292398008_0:129:1900:1198_1920x0_80_0_0_d10578ccb250cf4b1fad6f7cd484c1ed.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава и президент Центрального банка Азербайджана Талех Казимов подписали меморандум о взаимопонимании, который упростит вопрос обмена информацией между банками и сблизит платежные системы. Меморандумом стороны соглашаются на сотрудничество в сфере регулирования и надзора за финансовым сектором двух стран, в том числе на партнерство в областях финансовых технологий, монетарной политики, платежных систем, рынка ценных бумаг. Меморандум также предусматривает содействие обмену опытом между сторонами и обмен информацией на основе принципов взаимной поддержки. По ее словам, договоренность о сближении платежных систем позволит банковской системе Грузии быстро и качественно обеспечивать торговые потоки, взаимоотношения и транзакции между двумя странами. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, натия турнава