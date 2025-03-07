https://sputnik-georgia.ru/20250307/premer-ministr-gruzii-osudil-davlenie-evropeyskikh-poslov-na-sudey-292414122.html
Премьер-министр Грузии осудил давление европейских послов на судей
Премьер-министр Грузии осудил давление европейских послов на судей
Sputnik Грузия
Посещение судебных процессов послами европейских стран – прямое давление на судебную систему страны, а значит, и открытое политическое вмешательство 07.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-07T18:50+0400
2025-03-07T18:50+0400
2025-03-07T18:50+0400
политика
грузия
новости
батуми
тбилиси
литва
ираклий кобахидзе
кутаисский апелляционный суд
европа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/1d/289638660_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_463f7f7e842885a217a478bef9d9938e.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал прямым политическим вмешательством присутствие послов иностранных государств на судебных процессах. Послы Литвы и Франции посещали судебные процессы над основательницей оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзией Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста. Ранее Батумский городской суд 4 марта оставил Амаглобели под арестом, несмотря на протесты части гражданского общества и журналистов.Кто такая Мзия Амаглобели? Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий. В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения. Амаглобели после задержания объявила голодовку, которая продолжалась 37 дней. В данный момент она находится в предварительном заключении в Руставской тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
тбилиси
литва
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/1d/289638660_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f336778120e677bbf028a245e2fb2ea1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, батуми, тбилиси, литва, ираклий кобахидзе, кутаисский апелляционный суд, европа
политика, грузия, новости, батуми, тбилиси, литва, ираклий кобахидзе, кутаисский апелляционный суд, европа
Премьер-министр Грузии осудил давление европейских послов на судей
Посещение судебных процессов послами европейских стран – прямое давление на судебную систему страны, а значит, и открытое политическое вмешательство
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал прямым политическим вмешательством присутствие послов иностранных государств на судебных процессах.
Послы Литвы и Франции посещали судебные процессы над основательницей оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзией Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста.
"Это прямое политическое вмешательство в независимость грузинского правосудия. Это очевидно как день. Я призываю всех соблюдать Конституцию Грузии, ее принципы. Также соблюдать конвенции, которыми связаны иностранные послы, работающие в Грузии", – заявил Кобахидзе.
Ранее Батумский городской суд 4 марта оставил Амаглобели под арестом, несмотря на протесты части гражданского общества и журналистов.
Кто такая Мзия Амаглобели?
Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.
Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста.
Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий.
В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения.
Амаглобели после задержания объявила голодовку, которая продолжалась 37 дней. В данный момент она находится в предварительном заключении в Руставской тюрьме.