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Премьер-министр Грузии осудил давление европейских послов на судей
Премьер-министр Грузии осудил давление европейских послов на судей
Sputnik Грузия
Посещение судебных процессов послами европейских стран – прямое давление на судебную систему страны, а значит, и открытое политическое вмешательство 07.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал прямым политическим вмешательством присутствие послов иностранных государств на судебных процессах. Послы Литвы и Франции посещали судебные процессы над основательницей оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзией Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста. Ранее Батумский городской суд 4 марта оставил Амаглобели под арестом, несмотря на протесты части гражданского общества и журналистов.Кто такая Мзия Амаглобели? Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий. В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения. Амаглобели после задержания объявила голодовку, которая продолжалась 37 дней. В данный момент она находится в предварительном заключении в Руставской тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, батуми, тбилиси, литва, ираклий кобахидзе, кутаисский апелляционный суд, европа
политика, грузия, новости, батуми, тбилиси, литва, ираклий кобахидзе, кутаисский апелляционный суд, европа

Премьер-министр Грузии осудил давление европейских послов на судей

18:50 07.03.2025
© courtesy of Constitutional Court of GeorgiaКонституционный суд Грузии
Конституционный суд Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2025
© courtesy of Constitutional Court of Georgia
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Посещение судебных процессов послами европейских стран – прямое давление на судебную систему страны, а значит, и открытое политическое вмешательство
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал прямым политическим вмешательством присутствие послов иностранных государств на судебных процессах.
Послы Литвы и Франции посещали судебные процессы над основательницей оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзией Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста.

"Это прямое политическое вмешательство в независимость грузинского правосудия. Это очевидно как день. Я призываю всех соблюдать Конституцию Грузии, ее принципы. Также соблюдать конвенции, которыми связаны иностранные послы, работающие в Грузии", – заявил Кобахидзе.

Ранее Батумский городской суд 4 марта оставил Амаглобели под арестом, несмотря на протесты части гражданского общества и журналистов.

Кто такая Мзия Амаглобели?

Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.
Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста.
Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий.
В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения.
Амаглобели после задержания объявила голодовку, которая продолжалась 37 дней. В данный момент она находится в предварительном заключении в Руставской тюрьме.
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