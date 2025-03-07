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Премьер-министр Грузии осудил давление европейских послов на судей

Премьер-министр Грузии осудил давление европейских послов на судей

Sputnik Грузия

Посещение судебных процессов послами европейских стран – прямое давление на судебную систему страны, а значит, и открытое политическое вмешательство 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T18:50+0400

2025-03-07T18:50+0400

2025-03-07T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал прямым политическим вмешательством присутствие послов иностранных государств на судебных процессах. Послы Литвы и Франции посещали судебные процессы над основательницей оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзией Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста. Ранее Батумский городской суд 4 марта оставил Амаглобели под арестом, несмотря на протесты части гражданского общества и журналистов.Кто такая Мзия Амаглобели? Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий. В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения. Амаглобели после задержания объявила голодовку, которая продолжалась 37 дней. В данный момент она находится в предварительном заключении в Руставской тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, батуми, тбилиси, литва, ираклий кобахидзе, кутаисский апелляционный суд, европа