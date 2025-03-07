https://sputnik-georgia.ru/20250307/rossiya-zaschischaet-natsionalnye-interesy-na-ukraine---press-sekretar-peskov-292411206.html

Россия защищает национальные интересы на Украине – пресс-секретарь Песков

Россия защищает национальные интересы на Украине – пресс-секретарь Песков

Sputnik Грузия

Причины начала СВО всем давно известны, и они касаются защиты национальных интересов России на Украине 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T14:30+0400

2025-03-07T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо обеспечить свою безопасность, для этого проводится СВО, сообщает РИА Новости.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к своим согражданам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, франция, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, европа