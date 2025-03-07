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Россия защищает национальные интересы на Украине – пресс-секретарь Песков
Россия защищает национальные интересы на Украине – пресс-секретарь Песков
Sputnik Грузия
Причины начала СВО всем давно известны, и они касаются защиты национальных интересов России на Украине 07.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-07T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо обеспечить свою безопасность, для этого проводится СВО, сообщает РИА Новости.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к своим согражданам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, политика, франция, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, европа
россия, в мире, политика, франция, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, европа

Россия защищает национальные интересы на Украине – пресс-секретарь Песков

14:30 07.03.2025 (обновлено: 14:55 07.03.2025)
© photo: Sputnik / Sergei GuneevЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2025
© photo: Sputnik / Sergei Guneev
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Причины начала СВО всем давно известны, и они касаются защиты национальных интересов России на Украине
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо обеспечить свою безопасность, для этого проводится СВО, сообщает РИА Новости.

"У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы для этого проводим специальную военную операцию", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией президента США Дональда Трампа, что Россия и Украина хотят заключить соглашение, потому что у стран якобы нет выбора.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к своим согражданам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
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