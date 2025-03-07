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Россия защищает национальные интересы на Украине – пресс-секретарь Песков
Россия защищает национальные интересы на Украине – пресс-секретарь Песков
Sputnik Грузия
Причины начала СВО всем давно известны, и они касаются защиты национальных интересов России на Украине 07.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-07T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо обеспечить свою безопасность, для этого проводится СВО, сообщает РИА Новости.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к своим согражданам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, франция, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, европа
россия, в мире, политика, франция, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, европа
Россия защищает национальные интересы на Украине – пресс-секретарь Песков
14:30 07.03.2025 (обновлено: 14:55 07.03.2025)
Причины начала СВО всем давно известны, и они касаются защиты национальных интересов России на Украине
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо обеспечить свою безопасность, для этого проводится СВО, сообщает РИА Новости
.
"У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы для этого проводим специальную военную операцию", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией президента США Дональда Трампа, что Россия и Украина хотят заключить соглашение, потому что у стран якобы нет выбора.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к своим согражданам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.