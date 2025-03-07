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Украину отключают – американская компания Maxar закрыла доступ к спутнику

Украину отключают – американская компания Maxar закрыла доступ к спутнику

Sputnik Грузия

Американская компания перестала предоставлять спутниковые снимки украинской стороне по приказу администрации США 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T13:35+0400

2025-03-07T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies прекратила предоставление Украине доступа к своим спутниковым снимкам, сообщает РИА Новости. Ранее министерство обороны США заявило, что не готово комментировать сообщения о прекращении передачи разведданных Украине. До этого западные СМИ утверждали, что США прекратили предоставлять Украине разведывательную информацию. Позднее было уточнено, что обмен разведданными с Киевом был остановлен полностью, а не выборочно. Также стало известно, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки."Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar, – "по административному запросу". Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных… Это касается как правительственных пользователей, так и частных", – говорится в сообщении. Как утверждается, эта американская аэрокосмическая компания является едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских правительственных и частных пользователей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, украина, сша, киев, обострение ситуации вокруг украины, дональд трамп