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В Грузии продолжаются проевропейские протесты: чего добилась оппозиция? – видео

В Грузии продолжаются проевропейские протесты: чего добилась оппозиция? – видео

Sputnik Грузия

В конце ноября в Грузии начались акции протеста после решения властей временно прекратить процесс интеграции в Евросоюз. Это вызвало резкую ответную реакцию... 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T12:28+0400

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В конце ноября - первой половине декабря 2024 года в Тбилиси и других городах страны регулярно происходили стычки и столкновения с полицией, десятки человек были задержаны, многие пострадали, в том числе и сотрудники полиции, которых протестующие обстреливали фейерверками, бросали в них камни и другие предметы. Во время акций строились баррикады, блокировались дороги и учреждения. Все это привело к ужесточению правил проведения митингов и демонстраций в Грузии. Теперь регулярные столкновения протестующих с полицией фактически прекратились. Акции продолжаются, но полиция уже более решительно не дает участникам перекрывать дороги. Антиправительственные выступления не смогли заставить власть пойти на уступки протестующим.В Грузии на фоне протестов прошла инаугурация нового президента страны Михаила Кавелашвили, правящая партия “Грузинская мечта” также решила принять новый вариант закона об “иноагентах”, который значительно жестче прежнего, кроме того, вносятся изменения в закон “О вещании”, запрещающий иностранное финансирование теле- и радиокомпаний. В парламенте уже обсуждают введение в Грузии контроля и за публикациями в соцсетях, которые имеют значительное влияние на общественное мнение граждан.

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