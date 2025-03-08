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Ажиотажа не произошло: в Грузии с трудом продаются билеты на Guns N' Roses
Ажиотажа не произошло: в Грузии с трудом продаются билеты на Guns N' Roses
Sputnik Грузия
Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia 08.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-08T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 8 марта — Sputnik. Билеты на концерт известной американской хард-рок-группы Guns N’ Roses спустя полтора месяца после открытия продаж так и не распроданы — на все позиции осталось более 100 билетов. Guns N’ Roses выступит в черноморском поселке Шекветили (регион Гурия), в парке Цицинатела 30 мая. Стоимость билетов 280, 450 и 1 тысяча лари, в зависимости от категории. Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia. Главная цель кампании неизменна — сделать так, чтобы грузинская молодежь могла слушать любимых музыкантов у себя на родине, развивать индустрию развлечений в стране и популяризировать Грузию. Guns N’ Roses сформировались в 1985 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Текущий состав включает вокалиста Эксла Роуза, соло-гитариста Слэша, басиста Даффа Маккагана, клавишников Диззи Рида и Мелиссу Риз, гитариста Ричарда Фортуса и барабанщика Фрэнка Феррера. Guns N’ Roses продала более 100 миллионов своих записей по всему миру, из них 45 миллионов только в США, в связи с чем группа считается одной из самых востребованных в мире. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, лос-анджелес, гурия, шекветили
культура, грузия, новости, лос-анджелес, гурия, шекветили
Ажиотажа не произошло: в Грузии с трудом продаются билеты на Guns N' Roses
Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia
ТБИЛИСИ, 8 марта — Sputnik. Билеты на концерт известной американской хард-рок-группы Guns N’ Roses спустя полтора месяца после открытия продаж так и не распроданы — на все позиции осталось более 100 билетов.
Guns N’ Roses выступит в черноморском поселке Шекветили (регион Гурия), в парке Цицинатела 30 мая. Стоимость билетов 280, 450 и 1 тысяча лари, в зависимости от категории.
Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia.
Главная цель кампании неизменна — сделать так, чтобы грузинская молодежь могла слушать любимых музыкантов у себя на родине, развивать индустрию развлечений в стране и популяризировать Грузию.
Guns N’ Roses сформировались в 1985 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Текущий состав включает вокалиста Эксла Роуза, соло-гитариста Слэша, басиста Даффа Маккагана, клавишников Диззи Рида и Мелиссу Риз, гитариста Ричарда Фортуса и барабанщика Фрэнка Феррера.
Guns N’ Roses продала более 100 миллионов своих записей по всему миру, из них 45 миллионов только в США, в связи с чем группа считается одной из самых востребованных в мире.