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Ажиотажа не произошло: в Грузии с трудом продаются билеты на Guns N' Roses

Ажиотажа не произошло: в Грузии с трудом продаются билеты на Guns N' Roses

Sputnik Грузия

Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia 08.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-08T16:17+0400

2025-03-08T16:17+0400

2025-03-08T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 8 марта — Sputnik. Билеты на концерт известной американской хард-рок-группы Guns N’ Roses спустя полтора месяца после открытия продаж так и не распроданы — на все позиции осталось более 100 билетов. Guns N’ Roses выступит в черноморском поселке Шекветили (регион Гурия), в парке Цицинатела 30 мая. Стоимость билетов 280, 450 и 1 тысяча лари, в зависимости от категории. Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia. Главная цель кампании неизменна — сделать так, чтобы грузинская молодежь могла слушать любимых музыкантов у себя на родине, развивать индустрию развлечений в стране и популяризировать Грузию. Guns N’ Roses сформировались в 1985 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Текущий состав включает вокалиста Эксла Роуза, соло-гитариста Слэша, басиста Даффа Маккагана, клавишников Диззи Рида и Мелиссу Риз, гитариста Ричарда Фортуса и барабанщика Фрэнка Феррера. Guns N’ Roses продала более 100 миллионов своих записей по всему миру, из них 45 миллионов только в США, в связи с чем группа считается одной из самых востребованных в мире. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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