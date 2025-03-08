https://sputnik-georgia.ru/20250308/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-na-vykhodnykh--prognoz-sinoptikov-292418940.html
Какой будет погода в Грузии на выходных – прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии на выходных – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Похоже, после сильных снегопадов в Грузии сразу наступило лето 08.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-08T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Теплая и солнечная погода ожидается на всей территории Грузии 8-10 марта, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в выходные ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов. В прибрежных районах Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти также будет светить солнце. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) – тоже весна. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) чуть холоднее, но тоже без осадков. Температура воздуха днем составит +12 ...+17 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается теплая погода. Местами возможны метели и туман. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) будет тепло. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов. В Кахети же (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) будет почти лето. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) будет холоднее, чем в низине. Температура воздуха днем составит +10..+15 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) будет непривычно жарко. Температура воздуха днем составит +7...+12 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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национальное агентство окружающей среды, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, новости, грузия, погода
национальное агентство окружающей среды, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, новости, грузия, погода
Какой будет погода в Грузии на выходных – прогноз синоптиков
Похоже, после сильных снегопадов в Грузии сразу наступило лето
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Теплая и солнечная погода ожидается на всей территории Грузии 8-10 марта, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси в выходные ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов.
В прибрежных районах Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти также будет светить солнце. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) – тоже весна. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) чуть холоднее, но тоже без осадков. Температура воздуха днем составит +12 ...+17 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается теплая погода. Местами возможны метели и туман. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) будет тепло. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов.
В Кахети же (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) будет почти лето. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) будет холоднее, чем в низине. Температура воздуха днем составит +10..+15 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) будет непривычно жарко. Температура воздуха днем составит +7...+12 градусов.