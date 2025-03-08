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Курс лари на субботу – 2,7776 GEL/$1
Курс лари на субботу – 2,7776 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару. 08.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-08T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 марта в размере 2,7776 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, сша, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, доллар, лари, доллары, лари, колебание курса лари
грузия, экономика, новости, сша, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, доллар, лари, доллары, лари, колебание курса лари
Курс лари на субботу – 2,7776 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 марта в размере 2,7776 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару.