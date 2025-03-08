https://sputnik-georgia.ru/20250308/kurs-lari-na-subbotu--27776-gel1-292415586.html

Курс лари на субботу – 2,7776 GEL/$1

Курс лари на субботу – 2,7776 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару. 08.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-08T10:10+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 марта в размере 2,7776 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару.

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