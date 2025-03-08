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Международный женский день: как Грузии вернули 8 марта – видео
Международный женский день: как Грузии вернули 8 марта – видео
Sputnik Грузия
В течение более 10 лет праздник 8 марта в Грузии официально не отмечался. Подробнее о том, как страна могла остаться навсегда без этого праздника, смотрите в... 08.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-08T10:57+0400
2025-03-08T10:57+0400
2025-03-08T11:11+0400
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Международный женский день был упразднен при президенте Звиаде Гамсахурдия в 1991 году. Вместо 8 марта страна стала отмечать День матери 3 марта, утвержденный тогда парламентом. Лишь более 10 лет спустя, при президенте Эдуарде Шеварднадзе, стране вернули женский день. В 2002 году парламент восстановил Международный женский день как государственный праздник.Однако даже в те годы, когда 8 марта в стране официально был упразднен, люди все равно отмечали его. При этом и День матери тоже стал традиционным в Грузии, и в стране появилось два женских праздника.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 8 марта, женщины, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 8 марта, женщины, видео
Международный женский день: как Грузии вернули 8 марта – видео
10:57 08.03.2025 (обновлено: 11:11 08.03.2025)
В течение более 10 лет праздник 8 марта в Грузии официально не отмечался. Подробнее о том, как страна могла остаться навсегда без этого праздника, смотрите в видео.
Международный женский день был упразднен при президенте Звиаде Гамсахурдия в 1991 году. Вместо 8 марта страна стала отмечать День матери 3 марта, утвержденный тогда парламентом.
Лишь более 10 лет спустя, при президенте Эдуарде Шеварднадзе, стране вернули женский день. В 2002 году парламент восстановил Международный женский день как государственный праздник.
Однако даже в те годы, когда 8 марта в стране официально был упразднен, люди все равно отмечали его. При этом и День матери тоже стал традиционным в Грузии, и в стране появилось два женских праздника.