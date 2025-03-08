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Мировой банк семян пополнился грузинскими сортами
Мировой банк семян пополнился грузинскими сортами
Sputnik Грузия
Грузия внесла свою лепту в сохранении уникальных семян, заполнив свой отсек зерновыми культурами 08.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-08T14:14+0400
2025-03-08T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Образцы семян грузинских зерновых культур – местных сортов пшеницы, кукурузы и фасоли – поместили в хранилище семян Свальбарда, расположенное в Норвегии на территории Арктики, один из важнейших генетических банков в мире. Всего 210 уникальных образцов семян, которые были собраны в восьми регионах Грузии, будут храниться в хранилище на протяжении десятилетий. Хранилище семян Свальбарда, расположенное в Норвегии на территории Арктики, является одним из важнейших генетических банков в мире. Его строительство для сохранения посадочного материала всех сельскохозяйственных растений, существующих в мире, началось в 2006 году. Проект осуществлялся на средства Норвегии и стоил государству 9 млн долларов. Хранилище было построено в 2008 году.Собственный отсек в этом банке растений получила каждая страна. Задача такого хранилища семян – не допустить их уничтожения в результате возможных глобальных катастроф, таких как падение астероида, ядерная война или глобальное потепление. Хранилище может вмещать до 4,5 млн образцов семян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, норвегия, арктика
грузия, новости, общество, норвегия, арктика
Мировой банк семян пополнился грузинскими сортами
Грузия внесла свою лепту в сохранении уникальных семян, заполнив свой отсек зерновыми культурами
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Образцы семян грузинских зерновых культур – местных сортов пшеницы, кукурузы и фасоли – поместили в хранилище семян Свальбарда, расположенное в Норвегии на территории Арктики, один из важнейших генетических банков в мире.
Всего 210 уникальных образцов семян, которые были собраны в восьми регионах Грузии, будут храниться в хранилище на протяжении десятилетий.
"Это исторический момент для нашей страны. Размещение семян грузинских сортов зерновых культур в хранилище Свальбарда не только обеспечит защиту наших уникальных генетических ресурсов, но и признает Грузию как важного игрока в системе глобальной продовольственной безопасности. Эта инициатива является одним из важнейших шагов к защите богатого агрономического наследия грузинского сельского хозяйства и его сохранению для будущих поколений", – заявил директор Научно-исследовательского центра сельского хозяйства Леван Уджмаджуридзе.
Хранилище семян Свальбарда, расположенное в Норвегии на территории Арктики, является одним из важнейших генетических банков в мире. Его строительство для сохранения посадочного материала всех сельскохозяйственных растений, существующих в мире, началось в 2006 году. Проект осуществлялся на средства Норвегии и стоил государству 9 млн долларов. Хранилище было построено в 2008 году.
Собственный отсек в этом банке растений получила каждая страна. Задача такого хранилища семян – не допустить их уничтожения в результате возможных глобальных катастроф, таких как падение астероида, ядерная война или глобальное потепление. Хранилище может вмещать до 4,5 млн образцов семян.