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Мировой банк семян пополнился грузинскими сортами

Мировой банк семян пополнился грузинскими сортами

Sputnik Грузия

Грузия внесла свою лепту в сохранении уникальных семян, заполнив свой отсек зерновыми культурами 08.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-08T14:14+0400

2025-03-08T14:14+0400

2025-03-08T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Образцы семян грузинских зерновых культур – местных сортов пшеницы, кукурузы и фасоли – поместили в хранилище семян Свальбарда, расположенное в Норвегии на территории Арктики, один из важнейших генетических банков в мире. Всего 210 уникальных образцов семян, которые были собраны в восьми регионах Грузии, будут храниться в хранилище на протяжении десятилетий. Хранилище семян Свальбарда, расположенное в Норвегии на территории Арктики, является одним из важнейших генетических банков в мире. Его строительство для сохранения посадочного материала всех сельскохозяйственных растений, существующих в мире, началось в 2006 году. Проект осуществлялся на средства Норвегии и стоил государству 9 млн долларов. Хранилище было построено в 2008 году.Собственный отсек в этом банке растений получила каждая страна. Задача такого хранилища семян – не допустить их уничтожения в результате возможных глобальных катастроф, таких как падение астероида, ядерная война или глобальное потепление. Хранилище может вмещать до 4,5 млн образцов семян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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