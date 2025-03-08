https://sputnik-georgia.ru/20250308/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii-skolko-faktov-vyyavili-za-dva-mesyatsa-2025-goda-292421763.html

Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько фактов выявили за два месяца 2025 года

Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько фактов выявили за два месяца 2025 года

Sputnik Грузия

Некоторые нарушения были переданы в следственные органы, поскольку содержат признаки уголовного преступления 08.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-08T17:18+0400

2025-03-08T17:18+0400

2025-03-08T17:18+0400

вырубка лесов

национальное лесное агентство грузии

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии в январе-феврале выявили 110 фактов административных правонарушений, связанных с охраной лесов, сообщает пресс-служба ведомства. При этом из всех выявленных фактов основная часть касается незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов. Всего было изъято 116 кубометров лесоматериалов, которые были отправлены в "деловые дворы" – место, где жители Грузии могут официально приобрести лесоматериалы. Ряд нарушений, выявленных сотрудниками агентства, были переданы в следственные органы, так как содержат признаки уголовного преступления. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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вырубка лесов, национальное лесное агентство грузии, грузия, новости