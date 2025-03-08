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Омбудсмен призвал власти Грузии к эффективности в защите прав женщин
Омбудсмен призвал власти Грузии к эффективности в защите прав женщин
Sputnik Грузия
Женщины ежедневно сталкиваются с видимыми и невидимыми барьерами как в политической, так и в общественной жизни, напомнил Иоселиани 08.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-08T15:16+0400
2025-03-08T15:16+0400
2025-03-08T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани в Международный женский день призвал власти усилить меры и предпринять эффективные шаги для обеспечения защиты прав женщин в стране. Международный женский день — праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в ряде государств и стран мира. Он появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. В 1945 году устав Организации Объединённых Наций стал первым международным документом, утвердившим принцип равенства мужчин и женщин. С марта 1975 года Международный женский день отмечается государствами-членами ООН. "Женщины играют важнейшую роль в развитии нашей страны. Их труд, усилия и смелость создают более справедливое и равноправное общество. Несмотря на это, все еще остро стоят многие проблемы, в том числе домашнее насилие и насилие в отношении женщин, экономические барьеры, трудности карьерного роста, борьба со стереотипами, улучшение правовой защиты женщин, доступа к услугам и другие", – сказал омбудсмен. По его словам, решение парламента, обеспечивающее обязательное участие женщин в политике, и планируемые поправки об упразднении понятия гендерного равенства и замена его на слова "равенство мужчин и женщин" негативно сказываются на равноправии. Особенно на фоне того, что женщины ежедневно сталкиваются с видимыми и невидимыми барьерами как в политической, так и в общественной жизни. В Грузии в 1991 году празднование Международного женского дня было отменено, а вместо него учредили День матери, который отмечается 3 марта. Впрочем, спустя 11 лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе. Таким образом, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, эдуард шеварднадзе, леван иоселиани, оон, женщины, за права женщин грузии
грузия, новости, общество, эдуард шеварднадзе, леван иоселиани, оон, женщины, за права женщин грузии
Омбудсмен призвал власти Грузии к эффективности в защите прав женщин
Женщины ежедневно сталкиваются с видимыми и невидимыми барьерами как в политической, так и в общественной жизни, напомнил Иоселиани
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани в Международный женский день призвал власти усилить меры и предпринять эффективные шаги для обеспечения защиты прав женщин в стране.
Международный женский день — праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в ряде государств и стран мира. Он появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. В 1945 году устав Организации Объединённых Наций стал первым международным документом, утвердившим принцип равенства мужчин и женщин. С марта 1975 года Международный женский день отмечается государствами-членами ООН.
"Женщины играют важнейшую роль в развитии нашей страны. Их труд, усилия и смелость создают более справедливое и равноправное общество. Несмотря на это, все еще остро стоят многие проблемы, в том числе домашнее насилие и насилие в отношении женщин, экономические барьеры, трудности карьерного роста, борьба со стереотипами, улучшение правовой защиты женщин, доступа к услугам и другие", – сказал омбудсмен.
По его словам, решение парламента, обеспечивающее обязательное участие женщин в политике, и планируемые поправки об упразднении понятия гендерного равенства и замена его на слова "равенство мужчин и женщин" негативно сказываются на равноправии. Особенно на фоне того, что женщины ежедневно сталкиваются с видимыми и невидимыми барьерами как в политической, так и в общественной жизни.
В Грузии в 1991 году празднование Международного женского дня было отменено, а вместо него учредили День матери, который отмечается 3 марта. Впрочем, спустя 11 лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.
Таким образом, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.