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В Грузии добавляют ночной поезд Тбилиси- Батуми
В Грузии добавляют ночной поезд Тбилиси- Батуми
Sputnik Грузия
Новый рейс охватит период весенних каникул и долгих пасхальных выходных 08.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-08T13:14+0400
2025-03-08T13:14+0400
2025-03-08T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузинская железная дорога запустила дополнительный ночной поезд между Тбилиси и Батуми из-за высокого спроса. Ночной поезд будет ездить с 8 марта по 21 апреля и охватит период весенних каникул и долгих пасхальных выходных. Время отбытия поезда из Тбилиси – 00:30 по тбилисскому времени, в Батуми он прибудет в 6:05. Стоимость билета составляет 35 лари во второй класс, 75 лари – в первый класс и 125 – в бизнес-класс. Пасхальные выходные в Грузии начнутся 18 апреля и продлятся до 21 апреля. Школьные каникулы начнутся 10 марта и продлятся неделю. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми, тбилиси, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, грузинская железная дорога
грузия, новости, общество, батуми, тбилиси, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, грузинская железная дорога
В Грузии добавляют ночной поезд Тбилиси- Батуми
Новый рейс охватит период весенних каникул и долгих пасхальных выходных
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузинская железная дорога запустила дополнительный ночной поезд между Тбилиси и Батуми из-за высокого спроса.
Ночной поезд будет ездить с 8 марта по 21 апреля и охватит период весенних каникул и долгих пасхальных выходных.
Время отбытия поезда из Тбилиси – 00:30 по тбилисскому времени, в Батуми он прибудет в 6:05.
Стоимость билета составляет 35 лари во второй класс, 75 лари – в первый класс и 125 – в бизнес-класс.
Пасхальные выходные в Грузии начнутся 18 апреля и продлятся до 21 апреля. Школьные каникулы начнутся 10 марта и продлятся неделю.