https://sputnik-georgia.ru/20250308/vizovye-sanktsii-stran-baltii-yavlyayutsya-absurdom--deputat-gruzinskoy-mechty-292422210.html
Визовые санкции стран Балтии являются абсурдом – депутат "Грузинской мечты"
Визовые санкции стран Балтии являются абсурдом – депутат "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Грузинский политик выразил надежду, что в ближайшее время санкции будут отменены 08.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-08T18:18+0400
2025-03-08T18:18+0400
2025-03-08T18:18+0400
политика
грузия
новости
латвия
эстония
сша
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_00500fa95844a2245b1b829818db32ef.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Введение визовых санкций со стороны стран Балтии является абсурдом и говорит о том, что они живут в параллельной реальности, заявил депутат от правящей парти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Паата Салия. Эстония, Латвия и Литва вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Политик выразил надежду, что в ближайшее время санкции будут отменены. "Придет время, и все эти санкции будут отменены с такой же легкостью, с какой были введены", – сказал Салия. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
латвия
эстония
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_e7a83052c1026bade8c288d1409fa881.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, латвия, эстония, сша, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, латвия, эстония, сша, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Визовые санкции стран Балтии являются абсурдом – депутат "Грузинской мечты"
Грузинский политик выразил надежду, что в ближайшее время санкции будут отменены
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Введение визовых санкций со стороны стран Балтии является абсурдом и говорит о том, что они живут в параллельной реальности, заявил депутат от правящей парти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Паата Салия.
Эстония, Латвия и Литва вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии.
"В последнее время мы находимся в таком немыслимом абсурде, что указывает на то, что, особенно в странах Балтии, их государственные представители живут в какой-то параллельной реальности и не могут реально воспринимать то, что происходит в мире", – сказал Салия.
Политик выразил надежду, что в ближайшее время санкции будут отменены. "Придет время, и все эти санкции будут отменены с такой же легкостью, с какой были введены", – сказал Салия.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России