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Визовые санкции стран Балтии являются абсурдом – депутат "Грузинской мечты"

Визовые санкции стран Балтии являются абсурдом – депутат "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Грузинский политик выразил надежду, что в ближайшее время санкции будут отменены 08.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-08T18:18+0400

2025-03-08T18:18+0400

2025-03-08T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Введение визовых санкций со стороны стран Балтии является абсурдом и говорит о том, что они живут в параллельной реальности, заявил депутат от правящей парти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Паата Салия. Эстония, Латвия и Литва вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Политик выразил надежду, что в ближайшее время санкции будут отменены. "Придет время, и все эти санкции будут отменены с такой же легкостью, с какой были введены", – сказал Салия. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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