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"Четыре апостола Христа" и "Ваза с цветами": ценные картины вернулись в Грузию спустя век

"Четыре апостола Христа" и "Ваза с цветами": ценные картины вернулись в Грузию спустя век

Sputnik Грузия

Картины находились в Грузии до 1921 года 09.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-09T18:00+0400

2025-03-09T18:00+0400

2025-03-09T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Три произведения западноевропейского искусства – две картины XVI века "Четыре апостола Христа" и натюрморт XVII века "Цветы в вазе", которые были вывезены из Грузии в 1921 году – пополнили коллекцию Фонда изобразительного искусства Музея истории культуры (Дворец искусств), сообщили в пресс-службе музея. В конце 2024 года Министерство культуры Грузии приобрело в Италии произведение XVI века "Четыре апостола Христа" неизвестного венецианца, а в Бельгии – произведение голландской школы живописи XVII века "Ваза с цветами". До 1921 года эти картины находились в Грузии. После установления советской власти "Четыре апостола Христа" из коллекции Ольденбургских попали в Италию. Работа представляет собой две части одного панно.Министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе вместе с директором Дворца искусств Георгием Каландия осмотрели картины, возвращенные в Грузию в рамках программы пополнения музейных фондов. После осмотра реставраторами картины будут экспонироваться в Готическом зале Дворца искусств. Что касается картины голландской школы XVII века "Ваза с цветами", то она уже прошла первичную обработку и представлена в выставочном зале Дворца. Министерство культуры Грузии продолжает оказывать финансовую поддержку программе пополнения музейных фондов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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