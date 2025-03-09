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"Четыре апостола Христа" и "Ваза с цветами": ценные картины вернулись в Грузию спустя век
"Четыре апостола Христа" и "Ваза с цветами": ценные картины вернулись в Грузию спустя век
Sputnik Грузия
Картины находились в Грузии до 1921 года 09.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-09T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Три произведения западноевропейского искусства – две картины XVI века "Четыре апостола Христа" и натюрморт XVII века "Цветы в вазе", которые были вывезены из Грузии в 1921 году – пополнили коллекцию Фонда изобразительного искусства Музея истории культуры (Дворец искусств), сообщили в пресс-службе музея. В конце 2024 года Министерство культуры Грузии приобрело в Италии произведение XVI века "Четыре апостола Христа" неизвестного венецианца, а в Бельгии – произведение голландской школы живописи XVII века "Ваза с цветами". До 1921 года эти картины находились в Грузии. После установления советской власти "Четыре апостола Христа" из коллекции Ольденбургских попали в Италию. Работа представляет собой две части одного панно.Министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе вместе с директором Дворца искусств Георгием Каландия осмотрели картины, возвращенные в Грузию в рамках программы пополнения музейных фондов. После осмотра реставраторами картины будут экспонироваться в Готическом зале Дворца искусств. Что касается картины голландской школы XVII века "Ваза с цветами", то она уже прошла первичную обработку и представлена в выставочном зале Дворца. Министерство культуры Грузии продолжает оказывать финансовую поддержку программе пополнения музейных фондов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, культура, дворец искусства, георгий каландия, италия, бельгия
новости, грузия, культура, дворец искусства, георгий каландия, италия, бельгия

"Четыре апостола Христа" и "Ваза с цветами": ценные картины вернулись в Грузию спустя век

18:00 09.03.2025
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaДиректор Дворца искусств Георгий Каландия и министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе
Директор Дворца искусств Георгий Каландия и министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2025
© Courtesy of Ministry of Culture of Georgia
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Картины находились в Грузии до 1921 года
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Три произведения западноевропейского искусства – две картины XVI века "Четыре апостола Христа" и натюрморт XVII века "Цветы в вазе", которые были вывезены из Грузии в 1921 году – пополнили коллекцию Фонда изобразительного искусства Музея истории культуры (Дворец искусств), сообщили в пресс-службе музея.
В конце 2024 года Министерство культуры Грузии приобрело в Италии произведение XVI века "Четыре апостола Христа" неизвестного венецианца, а в Бельгии – произведение голландской школы живописи XVII века "Ваза с цветами".
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaКартина "Четыре апостола Христа" во Дворце искусства Грузии
Картина Четыре апостола Христа во Дворце искусства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2025
Картина "Четыре апостола Христа" во Дворце искусства Грузии
© Courtesy of Ministry of Culture of Georgia
До 1921 года эти картины находились в Грузии. После установления советской власти "Четыре апостола Христа" из коллекции Ольденбургских попали в Италию. Работа представляет собой две части одного панно.
Министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе вместе с директором Дворца искусств Георгием Каландия осмотрели картины, возвращенные в Грузию в рамках программы пополнения музейных фондов.
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaНатюрморт "Цветы в вазе" во Дворце искусства Грузии
Натюрморт Цветы в вазе во Дворце искусства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2025
Натюрморт "Цветы в вазе" во Дворце искусства Грузии
© Courtesy of Ministry of Culture of Georgia
После осмотра реставраторами картины будут экспонироваться в Готическом зале Дворца искусств. Что касается картины голландской школы XVII века "Ваза с цветами", то она уже прошла первичную обработку и представлена в выставочном зале Дворца.
Министерство культуры Грузии продолжает оказывать финансовую поддержку программе пополнения музейных фондов.
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