"Четыре апостола Христа" и "Ваза с цветами": ценные картины вернулись в Грузию спустя век
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaДиректор Дворца искусств Георгий Каландия и министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе
© Courtesy of Ministry of Culture of Georgia
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Картины находились в Грузии до 1921 года
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Три произведения западноевропейского искусства – две картины XVI века "Четыре апостола Христа" и натюрморт XVII века "Цветы в вазе", которые были вывезены из Грузии в 1921 году – пополнили коллекцию Фонда изобразительного искусства Музея истории культуры (Дворец искусств), сообщили в пресс-службе музея.
В конце 2024 года Министерство культуры Грузии приобрело в Италии произведение XVI века "Четыре апостола Христа" неизвестного венецианца, а в Бельгии – произведение голландской школы живописи XVII века "Ваза с цветами".
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaКартина "Четыре апостола Христа" во Дворце искусства Грузии
Картина "Четыре апостола Христа" во Дворце искусства Грузии
© Courtesy of Ministry of Culture of Georgia
До 1921 года эти картины находились в Грузии. После установления советской власти "Четыре апостола Христа" из коллекции Ольденбургских попали в Италию. Работа представляет собой две части одного панно.
Министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе вместе с директором Дворца искусств Георгием Каландия осмотрели картины, возвращенные в Грузию в рамках программы пополнения музейных фондов.
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaНатюрморт "Цветы в вазе" во Дворце искусства Грузии
Натюрморт "Цветы в вазе" во Дворце искусства Грузии
© Courtesy of Ministry of Culture of Georgia
После осмотра реставраторами картины будут экспонироваться в Готическом зале Дворца искусств. Что касается картины голландской школы XVII века "Ваза с цветами", то она уже прошла первичную обработку и представлена в выставочном зале Дворца.
Министерство культуры Грузии продолжает оказывать финансовую поддержку программе пополнения музейных фондов.