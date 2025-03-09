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Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Бизнес-сектор страны продолжает расширяться, вовлекая больше граждан в процесс развития экономики государства 09.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-09T09:01+0400

2025-03-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в четвертом квартале 2024 года в Грузии составило 811,8 тысячи человек, что на 3,8% больше, чем в октябре-декабре 2023 года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" ("Грузстат"). Из общего количества занятых 56,3% составляют мужчины, а 43,7% – женщины. Число нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 3% и составило 764,2 тысячи человек. Расходы на персонал в этот период составили 5,5 миллиарда лари, что больше на 10,9% аналогичного показателя за 2023 год, говорится в сообщении ведомства. Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий выглядит следующим образом: Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 367,0 лари, что на 170,8 лари больше, чем в четвертом квартале 2023 года. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 847,3 лари. За четвертый квартал 2024 года в Грузии общий оборот предприятий составил 62 миллиарда лари, что на 10% больше, чем в четвертом квартале 2023 года. Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 23,5 миллиарда лари, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 марта составляет 2,7776 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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