https://sputnik-georgia.ru/20250309/organizatsiya-kubka-mira-po-snoubord-krossu-v-gudauri-zasluzhila-vysokuyu-otsenku--292426111.html

Организация Кубка мира по сноуборд-кроссу в Гудаури заслужила высокую оценку

Организация Кубка мира по сноуборд-кроссу в Гудаури заслужила высокую оценку

Sputnik Грузия

Бакуриани и Гудаури включены в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 09.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-09T13:50+0400

2025-03-09T13:50+0400

2025-03-09T13:50+0400

грузия

спорт

новости

гудаури

бакуриани

мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Международная федерация лыжного спорта высоко оценила организацию очередного этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу в Гудаури, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, посетившая первый день соревнований 8 марта. Очередной этап Кубка мира по сноуборд-кроссу проходит в Грузии 8-9 марта в третий раз. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда также высоко оценила предыдущие соревнования в стране, поэтому Бакуриани и Гудаури были включены в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой FIS. По ее словам, проведение соревнований высокого уровня под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) способствует росту узнаваемости Грузии как страны с развитой горнолыжной инфраструктурой, тем более что международные СМИ активно публикуют сюжеты и статьи о Кубке мира. Соревнования в Гудаури транслируются в прямом эфире на телеканале Eurosport. Всего в этапе Кубка мира соревнуются 88 спортсменов из 21 страны. Среди них Канада, США, Великобритания, Австрия, Австралия, Швейцария, Китай, Испания, Франция, Германия, Италия, Бразилия, Венгрия и Япония. Организаторами мероприятия выступают Агентство горных трасс (MTA) Министерства экономики и устойчивого развития и Федерация лыжного спорта при поддержке правительства Грузии. В результате успешно проведенных мероприятий Международная федерация горнолыжного спорта и сноуборда включила Бакуриани и Гудаури в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой FIS. В зимнем сезоне 2024-2025 годов в Грузии успешно прошел этап Кубка мира по могулу и ски-кроссингу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, гудаури, бакуриани, мариам квривишвили