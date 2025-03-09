Организация Кубка мира по сноуборд-кроссу в Гудаури заслужила высокую оценку
© Mountain Trails Agency of GeorgiaКубок мира по сноуборд-кроссу в Гудаури 2025
© Mountain Trails Agency of Georgia
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Бакуриани и Гудаури включены в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS)
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Международная федерация лыжного спорта высоко оценила организацию очередного этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу в Гудаури, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, посетившая первый день соревнований 8 марта.
Очередной этап Кубка мира по сноуборд-кроссу проходит в Грузии 8-9 марта в третий раз. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда также высоко оценила предыдущие соревнования в стране, поэтому Бакуриани и Гудаури были включены в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой FIS.
"В этом году Гудаури и Бакуриани приняли в общей сложности около 300 спортсменов. Организация сегодняшних соревнований была оценена на высоком уровне. Положительные отзывы об организации получили Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта", – заявила Квривишвили.
По ее словам, проведение соревнований высокого уровня под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) способствует росту узнаваемости Грузии как страны с развитой горнолыжной инфраструктурой, тем более что международные СМИ активно публикуют сюжеты и статьи о Кубке мира.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaКубок мира по сноуборд-кроссу в Гудаури 2025
Кубок мира по сноуборд-кроссу в Гудаури 2025
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Соревнования в Гудаури транслируются в прямом эфире на телеканале Eurosport.
Всего в этапе Кубка мира соревнуются 88 спортсменов из 21 страны. Среди них Канада, США, Великобритания, Австрия, Австралия, Швейцария, Китай, Испания, Франция, Германия, Италия, Бразилия, Венгрия и Япония.
Организаторами мероприятия выступают Агентство горных трасс (MTA) Министерства экономики и устойчивого развития и Федерация лыжного спорта при поддержке правительства Грузии.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaКубок мира по сноуборд-кроссу в Гудаури 2025
Кубок мира по сноуборд-кроссу в Гудаури 2025
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
В результате успешно проведенных мероприятий Международная федерация горнолыжного спорта и сноуборда включила Бакуриани и Гудаури в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой FIS.
В зимнем сезоне 2024-2025 годов в Грузии успешно прошел этап Кубка мира по могулу и ски-кроссингу.