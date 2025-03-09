https://sputnik-georgia.ru/20250309/podrostkovaya-prestupnost-v-gruzii-pervye-dannye-2025-goda-292422939.html

Подростковая преступность в Грузии: первые данные 2025 года

Подростковая преступность в Грузии: первые данные 2025 года

Sputnik Грузия

Основная часть задержанных подростков обвиняются в воровсте, на втором месте – грабеж 09.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. За совершение различных преступлений в Грузии в январе 2025 года были задержаны 62 человека в возрасте от 14 до 17 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики. Из них 40,3% были задержаны в Тбилиси. На втором месте по числу подростков, совершающих преступления, – Аджария, а на третьем – регион Имерети. Основная часть задержанных подростков обвиняются в воровстве, на втором месте – грабеж. Кроме того, среди совершенных подростками преступлений, – угрозы, нанесение вреда здоровью и преступления, связанные с наркотиками. Между тем в январе пострадавшими от различных преступлений признали 98 лиц до 18 лет. Основная часть из них – жертвы семейного насилия и избиений. Кроме того, пять подростков только в январе 2025 года были признаны жертвами сексуальных преступлений, таких как изнасилование, секс с лицом, не достигшим 16 лет (возраст согласия в Грузии), и развратные деяния. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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