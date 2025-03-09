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Триумф в финальный день: сборная Грузии завоевала три медали на турнире в Австрии
Триумф в финальный день: сборная Грузии завоевала три медали на турнире в Австрии
Sputnik Грузия
В престижном турнире в Линце приняли участие 416 спортсменов из 52 стран 09.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-09T22:54+0400
2025-03-09T22:54+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завоевала три медали – два золота и одно серебро – в заключительный день Гран-при Верхней Австрии 2025 года. Грузинский финал в весовой категории 90 кг состоялся, но не так, как того ожидали болельщики. Трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили снялся с финального поединка из-за травмы, взяв таким образом серебро. Победителем встречи стал 21-летний Георгий Джабниашвили. Спустя полтора часа в финале весовой категории +100 кг Гурам Тушишвили победил чешского дзюдоиста Лукаша Крпалека, завоевав золотую медаль. Противник из Чехии бросился в атаку и получил контрудар учи-мата, в результате судьи присудили Тушишвили юко. Грузия могла завоевать и бронзовую медаль, но тяжеловес Шалва Гурешидзе уступил сопернику из Украины в финальном блоке. Австрийский город Линц с 7 по 9 марта принимал Гран-при Верхней Австрии среди мужчин и женщин. В престижном турнире приняли участие 416 спортсменов из 52 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, австрия, гурам тушишвили, тато григалашвили, шалва гурешидзе, гран-при по дзюдо
спорт, грузия, новости, австрия, гурам тушишвили, тато григалашвили, шалва гурешидзе, гран-при по дзюдо
Триумф в финальный день: сборная Грузии завоевала три медали на турнире в Австрии
В престижном турнире в Линце приняли участие 416 спортсменов из 52 стран
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завоевала три медали – два золота и одно серебро – в заключительный день Гран-при Верхней Австрии 2025 года.
Грузинский финал в весовой категории 90 кг состоялся, но не так, как того ожидали болельщики. Трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили снялся с финального поединка из-за травмы, взяв таким образом серебро. Победителем встречи стал 21-летний Георгий Джабниашвили.
Спустя полтора часа в финале весовой категории +100 кг Гурам Тушишвили победил чешского дзюдоиста Лукаша Крпалека, завоевав золотую медаль. Противник из Чехии бросился в атаку и получил контрудар учи-мата, в результате судьи присудили Тушишвили юко.
Грузия могла завоевать и бронзовую медаль, но тяжеловес Шалва Гурешидзе уступил сопернику из Украины в финальном блоке.
Австрийский город Линц с 7 по 9 марта принимал Гран-при Верхней Австрии среди мужчин и женщин. В престижном турнире приняли участие 416 спортсменов из 52 стран.