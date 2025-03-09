https://sputnik-georgia.ru/20250309/triumf-v-finalnyy-den-sbornaya-gruzii-zavoevala-tri-medali-na-turnire-v-avstrii-292432056.html

Триумф в финальный день: сборная Грузии завоевала три медали на турнире в Австрии

Триумф в финальный день: сборная Грузии завоевала три медали на турнире в Австрии

Sputnik Грузия

В престижном турнире в Линце приняли участие 416 спортсменов из 52 стран 09.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-09T22:54+0400

2025-03-09T22:54+0400

2025-03-09T22:54+0400

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гурам тушишвили

тато григалашвили

шалва гурешидзе

гран-при по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завоевала три медали – два золота и одно серебро – в заключительный день Гран-при Верхней Австрии 2025 года. Грузинский финал в весовой категории 90 кг состоялся, но не так, как того ожидали болельщики. Трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили снялся с финального поединка из-за травмы, взяв таким образом серебро. Победителем встречи стал 21-летний Георгий Джабниашвили. Спустя полтора часа в финале весовой категории +100 кг Гурам Тушишвили победил чешского дзюдоиста Лукаша Крпалека, завоевав золотую медаль. Противник из Чехии бросился в атаку и получил контрудар учи-мата, в результате судьи присудили Тушишвили юко. Грузия могла завоевать и бронзовую медаль, но тяжеловес Шалва Гурешидзе уступил сопернику из Украины в финальном блоке. Австрийский город Линц с 7 по 9 марта принимал Гран-при Верхней Австрии среди мужчин и женщин. В престижном турнире приняли участие 416 спортсменов из 52 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, австрия, гурам тушишвили, тато григалашвили, шалва гурешидзе, гран-при по дзюдо