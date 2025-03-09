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Введен особый режим на дороге к оздоровительному курорту Саирме в Грузии
Введен особый режим на дороге к оздоровительному курорту Саирме в Грузии
Sputnik Грузия
Ремонтные работы начнутся на отрезке дороги, ведущей к оздоровительному курорту в Саирме 09.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-09T09:49+0400
2025-03-09T09:49+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии с 10 марта по 10 апреля вводит особый режим движения транспорта на участке Багдати - курорт Саирме (регион Имерети) дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара, сообщили в ведомстве. Движение транспортных средств будет ограничено ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. В остальное время дня и ночи движение транспортных средств свободное. Ограничения будут действовать на время проведения ремонтных работ на указанном участке. Дорога Кутаиси (Сагория)-Багдати-Абастумани-Бенара соединяет главный город региона Имерети-Кутаиси с Багдати и Вани. Курорт Саирме По-грузински "саирме" означает "оленье место". Такое название дали населенному пункту, так как сюда зимой спускались на водопой стада оленей. Курорт утопает в хвойных и лиственных лесах и отличается горным климатом. Он богат лечебными, минеральными и термическими водами четырех видов, применяемыми для лечения заболеваний пищеварения и нарушения обмена веществ. При царской власти Саирме принадлежал роду Эристави. Тогда природные богатства курорта не использовались по назначению. В 1932 году, когда целебные свойства местных минеральных вод были полностью изучены, врачи признали Саирме урологическим курортом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, саирме, имерети, кутаиси
грузия, новости, туризм, саирме, имерети, кутаиси
Введен особый режим на дороге к оздоровительному курорту Саирме в Грузии
Ремонтные работы начнутся на отрезке дороги, ведущей к оздоровительному курорту в Саирме
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии с 10 марта по 10 апреля вводит особый режим движения транспорта на участке Багдати - курорт Саирме (регион Имерети) дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара, сообщили в ведомстве.
Движение транспортных средств будет ограничено ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. В остальное время дня и ночи движение транспортных средств свободное.
Ограничения будут действовать на время проведения ремонтных работ на указанном участке.
Дорога Кутаиси (Сагория)-Багдати-Абастумани-Бенара соединяет главный город региона Имерети-Кутаиси с Багдати и Вани.
По-грузински "саирме" означает "оленье место". Такое название дали населенному пункту, так как сюда зимой спускались на водопой стада оленей.
Курорт утопает в хвойных и лиственных лесах и отличается горным климатом. Он богат лечебными, минеральными и термическими водами четырех видов, применяемыми для лечения заболеваний пищеварения и нарушения обмена веществ.
При царской власти Саирме принадлежал роду Эристави. Тогда природные богатства курорта не использовались по назначению. В 1932 году, когда целебные свойства местных минеральных вод были полностью изучены, врачи признали Саирме урологическим курортом.