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Здание горит в центре Тбилиси

Здание горит в центре Тбилиси

Sputnik Грузия

На месте происшествия мобилизованы пожарные 09.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-09T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Пожар возник в заброшенном здании в Старом Тбилиси, недалеко от серных бань, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.На месте происшествия работают несколько групп пожарных. Пожар удалось потушить. В результате инцидента никто не пострадал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, происшествия, пожар, пожар в центре тбилиси