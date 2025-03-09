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https://sputnik-georgia.ru/20250309/zhilye-doma-goryat-v-tsentre-tbilisi--292431140.html
Здание горит в центре Тбилиси
Здание горит в центре Тбилиси
Sputnik Грузия
На месте происшествия мобилизованы пожарные 09.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-09T19:23+0400
2025-03-09T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Пожар возник в заброшенном здании в Старом Тбилиси, недалеко от серных бань, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.На месте происшествия работают несколько групп пожарных. Пожар удалось потушить. В результате инцидента никто не пострадал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, происшествия, пожар, пожар в центре тбилиси
грузия, новости, тбилиси, происшествия, пожар, пожар в центре тбилиси

Здание горит в центре Тбилиси

19:23 09.03.2025 (обновлено: 19:45 09.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerТушение пожара в старом городе
Тушение пожара в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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На месте происшествия мобилизованы пожарные
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Пожар возник в заброшенном здании в Старом Тбилиси, недалеко от серных бань, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
На месте происшествия работают несколько групп пожарных. Пожар удалось потушить. В результате инцидента никто не пострадал.
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