https://sputnik-georgia.ru/20250310/byvshego-partnera-ivanishvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-11-godam-tyurmy-292440549.html

Бывшего партнера Иванишвили в Грузии заочно приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывшего партнера Иванишвили в Грузии заочно приговорили к 11 годам тюрьмы

Sputnik Грузия

Суд признал Бачиашвили виновным по обоим пунктам обвинения — как в хищении крупной суммы денег, так и в легализации незаконных доходов 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T15:59+0400

2025-03-10T15:59+0400

2025-03-10T15:59+0400

тбилисский городской суд

бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили заочно приговорен Тбилисским городским судом к 11 годам тюрьмы за присвоение крупной суммы криптовалюты и легализацию незаконных доходов. Бачиашвили предъявлены обвинения по трем уголовным делам, по одному из которых в понедельник, 10 марта, и был вынесен приговор. По двум другим делам ранее в качестве меры пресечения Бачиашвили избрано заключение под стражу. Сегодняшний приговор вынес судья Тбилисского городского суда Георгий Гелашвили. Суд признал Бачиашвили виновным по обоим пунктам обвинения — как в хищении крупной суммы денег, так и в легализации незаконных доходов, отмывании денег. Бачиашвили приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение и к 11 годам лишения свободы за легализацию незаконных доходов. Согласно грузинскому законодательству, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание поглощается более строгим.Уголовные дела Бачиашвили Бачиашвили в 2024 году предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 годы. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования, который он возглавлял с 2013-го и до мая 2019 года. А затем, до 2023 года, был председателем Консультативного совета Фонда. По версия следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС". О том, что находящийся под следствием Бачиашвили покинул Грузию стало известно 4 марта. Об отъезде он лично написал в социальной сети. По его словам, причиной отъезда стало обвинение по устаревшему делу с сфабрикованными обвинениями, что не соответствует законодательству. Бачиашвили назвал свой отъезд из Грузии стратегическим шагом. По версии следствия, бизнесмен пересел в тайник неподалеку от погранично-пропускного пункта "Садахло" на границе Грузии и Армении. Грузинские пограничники осмотрели автомобиль визуально и после пропустили его через границу, прошел паспортный контроль и сам водитель. Подъехав к пограничному пункту Армении, Бачиашвили вышел из машины, прошел паспортный контроль с паспортом гражданина РФ и отправился в направлении Международного аэропорта Еревана. Там он забрал у водителя спутниковый телефон и передал ему деньги. Тбилисский городской суд 7 марта избрал заключение в качестве меры пресечения Шоте Карумидзе, обвиняемому в помощи в незаконном пересечении границы Грузии Георгию Бачиашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисский городской суд, бидзина иванишвили, ереван, армения, новости, грузия, происшествия