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Грузия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании
Грузия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании
Sputnik Грузия
На встрече обсудили текущую ситуацию в Южном Кавказе – была подчеркнута важность добрососедских отношений, мира и безопасности 10.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-10T18:33+0400
2025-03-10T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафанова подписали меморандум о взаимопонимании между законодательными органами двух стран. Стороны договорились развивать межпарламентское сотрудничество в духе стратегического партнерства. Документ также будет способствовать установлению регулярных контактов между парламентскими комиссиями и комитетами, обмену опытом. На встрече также обсудили текущую ситуацию в Южном Кавказе, была подчеркнута важность добрососедских отношений, мира и безопасности. Спикеры парламентов двух стран отметили готовность работать над реализацией региональных проектов, имеющих стратегическое значение. По словам Папуашвили, символично, что первый официальный визит в новоизбранный парламент совершает председатель Милли Меджлиса. В свою очередь Сахиба Гафарова пригласила Шалву Папуашвили в Азербайджан. На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, заместители спикера парламента Грузии Нино Цилосани и Илия Инджия, а также несколько депутатов обоих парламентов. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, азербайджан, тбилиси, шалва папуашвили, зураб патарадзе
грузия, политика, новости, азербайджан, тбилиси, шалва папуашвили, зураб патарадзе

Грузия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании

18:33 10.03.2025 (обновлено: 19:26 10.03.2025)
© kakha gogichaВстреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
© kakha gogicha
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На встрече обсудили текущую ситуацию в Южном Кавказе – была подчеркнута важность добрососедских отношений, мира и безопасности
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафанова подписали меморандум о взаимопонимании между законодательными органами двух стран.
© kakha gogichaВстреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
© kakha gogicha
Стороны договорились развивать межпарламентское сотрудничество в духе стратегического партнерства. Документ также будет способствовать установлению регулярных контактов между парламентскими комиссиями и комитетами, обмену опытом.
© kakha gogichaВстреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
© kakha gogicha
На встрече также обсудили текущую ситуацию в Южном Кавказе, была подчеркнута важность добрососедских отношений, мира и безопасности. Спикеры парламентов двух стран отметили готовность работать над реализацией региональных проектов, имеющих стратегическое значение.
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
По словам Папуашвили, символично, что первый официальный визит в новоизбранный парламент совершает председатель Милли Меджлиса.
В свою очередь Сахиба Гафарова пригласила Шалву Папуашвили в Азербайджан.
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, заместители спикера парламента Грузии Нино Цилосани и Илия Инджия, а также несколько депутатов обоих парламентов.

Грузия и Азербайджан

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
© kakha gogichaВстреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафановой
© kakha gogicha
Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.
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