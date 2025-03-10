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Грузия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании

Грузия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании

Sputnik Грузия

На встрече обсудили текущую ситуацию в Южном Кавказе – была подчеркнута важность добрососедских отношений, мира и безопасности 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T18:33+0400

2025-03-10T18:33+0400

2025-03-10T19:26+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафанова подписали меморандум о взаимопонимании между законодательными органами двух стран. Стороны договорились развивать межпарламентское сотрудничество в духе стратегического партнерства. Документ также будет способствовать установлению регулярных контактов между парламентскими комиссиями и комитетами, обмену опытом. На встрече также обсудили текущую ситуацию в Южном Кавказе, была подчеркнута важность добрососедских отношений, мира и безопасности. Спикеры парламентов двух стран отметили готовность работать над реализацией региональных проектов, имеющих стратегическое значение. По словам Папуашвили, символично, что первый официальный визит в новоизбранный парламент совершает председатель Милли Меджлиса. В свою очередь Сахиба Гафарова пригласила Шалву Папуашвили в Азербайджан. На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, заместители спикера парламента Грузии Нино Цилосани и Илия Инджия, а также несколько депутатов обоих парламентов. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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