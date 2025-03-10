https://sputnik-georgia.ru/20250310/kiev-poluchaet-nuzhnye-dannye-ot-ssha-dlya-samooborony---spetsposlannik-trampa-292442308.html

Киев получает нужные данные от США для самообороны – спецпосланник Трампа

Киев получает нужные данные от США для самообороны – спецпосланник Трампа

Sputnik Грузия

Америка продолжает предоставлять все нужную информацию Киеву для самообороны 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T17:36+0400

2025-03-10T17:36+0400

2025-03-10T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в понедельник заявил, что Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, сообщает РИА Новости. По его словам, этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии. "Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", – добавил Уиткофф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, саудовская аравия, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины