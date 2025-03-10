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Киев получает нужные данные от США для самообороны – спецпосланник Трампа
Киев получает нужные данные от США для самообороны – спецпосланник Трампа
Sputnik Грузия
Америка продолжает предоставлять все нужную информацию Киеву для самообороны 10.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-10T17:36+0400
2025-03-10T17:36+0400
2025-03-10T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в понедельник заявил, что Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, сообщает РИА Новости. По его словам, этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии. "Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", – добавил Уиткофф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, саудовская аравия, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, саудовская аравия, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
Киев получает нужные данные от США для самообороны – спецпосланник Трампа
17:36 10.03.2025 (обновлено: 17:51 10.03.2025)
Америка продолжает предоставлять все нужную информацию Киеву для самообороны
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik.
Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в понедельник заявил, что Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, сообщает РИА Новости
.
"Насколько мне известно, мы никогда не отключали передачу разведывательной информации, если речь идет о чем-то, что необходимо украинцам для обороны. Это никогда не прекращалось", – сказал он.
По его словам, этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии.
"Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", – добавил Уиткофф.