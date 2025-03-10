https://sputnik-georgia.ru/20250310/natsbank-gruzii-nachnet-popolnyat-mezhdunarodnye-rezervy--glava-regulyatora-292440996.html

Нацбанк Грузии начнет пополнять международные резервы – глава регулятора

Нацбанк Грузии начнет пополнять международные резервы – глава регулятора

Sputnik Грузия

Сокращение резервов в феврале обусловлено погашением госдолга правительством Грузии, напомнила Турнава 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T19:59+0400

2025-03-10T19:59+0400

2025-03-10T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии начнет пополнять международные резервы с марта 2025 года, заявила президент Нацбанка Натия Турнава. По данным Нацбанка Грузии, международные резервы регулятора в феврале 2025 года сократились на 202 млн долларов, составив 4,23 млрд долларов. В годовом исчислении резервы уменьшились на 11% (на 512 миллионов долларов). По ее словам, именно за счет притока валюты в Грузию, укрепилась национальная валюта, а данные по инфляции за февраль ниже целевого показателя в 3% – 2,4%. "Другими словами, все указывает на то, что мы сможем начать пополнять наши резервы", – отметила она. Турнава отметила, что сокращение резервов в феврале обусловлено погашением госдолга правительством Грузии, в то время как сам регулятор никаких интервенций в этом месяце не проводил. "На объем резервов влияет не только деятельность Национального банка, но и обслуживание внешнего долга. Обслуживание внешнего долга отражается на динамике, когда погашение внешнего долга происходит планомерно. Что касается интервенций Нацбанка, то в январе-феврале мы никаких интервенций не проводили", – заявила она. Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года, составляя 5 436,8 миллиона долларов. За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов. Структура международных резервов Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,3 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора. В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2,5 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (0,8 миллиарда долларов). Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), – 455 миллионов долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,4 тысячи долларов. Средства в золоте составили 639,6 миллиона лари. Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет "минус" 1,1 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, натия турнава, мвф