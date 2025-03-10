https://sputnik-georgia.ru/20250310/oppozitsiya-vse-ravno-primet-uchastie-v-oktyabrskikh-vyborakh-v-gruzii--papuashvili-292439156.html

Оппозиция все равно примет участие в октябрьских выборах в Грузии – Папуашвили

Оппозиция все равно примет участие в октябрьских выборах в Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Выборы в органы местного самоуправления проведет Центральная избирательная комиссия в том составе, который утвердил парламент, заявил спикер 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T16:56+0400

2025-03-10T16:56+0400

2025-03-10T16:56+0400

грузия

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зураб джапаридзе

шалва папуашвили

михаил кавелашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Оппозиционные партии примут участие в выборах в органы местного самоуправления, несмотря на то, что сегодня заявляют обратное, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер на парламентских выборах 2024 года, "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию", 5 марта заявили, что не будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления в октябре. Единственная оппозиционная партия, которая планирует участвовать в выборах, это "Гирчи". Как отметил председатель парламента, октябрьские выборы проведет Центральная избирательная комиссия в том составе, который утвердил парламент Грузии. По словам Папуашвили, "марионеточная оппозиция" управляется извне и их действия направлены на подрыв экономики Грузии, о чем свидетельствует последнее заявление лидера "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе. Джапаридзе предлагает ввести секторальные экономические санкции до тех пор, пока не будут назначены новые выборы и не будут освобождены все политзаключенные. В частности, отключить Cartu Bank, принадлежащий основателю правящей партии Бидзине Иванишвили, от SWIFT, Visa и MasterCard; прекратить свободную торговлю с ЕС; устроить бойкот бизнесменам и компаниям, которые поддерживают сегодняшнюю власть; лишить возможности ключевым фигурам, т. н. "элите" "Грузинской мечты" и членам их семей посещать без виз страны Шенгенской зоны. Как отметил Джапаридзе, эти меры должны сопровождаться массовыми протестами и общественным давлением, а их целью должно быть ухудшение экономического положения. Между тем, председатель парламента Грузии призвал оппозиционеров, которые, по его словам, разъезжают по западным странам, предоставить информацию о том, кто финансирует эти поездки и оплачивает их пребывание в отелях.Выборы в органы местного самоуправления 2025Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, зураб джапаридзе, шалва папуашвили, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия