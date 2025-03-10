https://sputnik-georgia.ru/20250310/rossiya-ne-ugroza-zapadu-ey-ne-nuzhno-protivodeystvovat---press-sekretar-peskov-292438940.html

Россия не угроза Западу, ей не нужно противодействовать – пресс-секретарь Песков

Россия не угроза Западу, ей не нужно противодействовать – пресс-секретарь Песков

Sputnik Грузия

Москва никогда не угрожала Западу, поэтому решение администрации президента США упразднить программы противодействия российским угрозам абсолютно логично 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T14:38+0400

2025-03-10T14:38+0400

2025-03-10T15:05+0400

россия

в мире

сша

москва

европа

дмитрий песков

дональд трамп

джо байден

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/02/292321748_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_6f424b44e17c246b7e5149d50d99090a.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Утверждения о возможной угрозе диверсий якобы со стороны РФ на территории США и Европы являются пустыми и эфемерными, и нынешняя администрация США пытается избавиться от неэффективного и коррупционного груза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Журналист сообщил Пескову, что, согласно их данным, администрация президента США Дональда Трампа прекратила или приостановила программы, запущенные при бывшем президенте Джо Байдене, направленные на противодействие предполагаемой угрозе диверсий со стороны России в США и Европе.По мнению пресс-секретаря, предпринятый администрацией президента США шаг логичен, поскольку незачем тратить бюджет на иллюзорные угрозы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

москва

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, сша, москва, европа, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, политика