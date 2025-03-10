https://sputnik-georgia.ru/20250310/rossiya-ne-ugroza-zapadu-ey-ne-nuzhno-protivodeystvovat---press-sekretar-peskov-292438940.html
Россия не угроза Западу, ей не нужно противодействовать – пресс-секретарь Песков
Россия не угроза Западу, ей не нужно противодействовать – пресс-секретарь Песков
Sputnik Грузия
Москва никогда не угрожала Западу, поэтому решение администрации президента США упразднить программы противодействия российским угрозам абсолютно логично 10.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-10T14:38+0400
2025-03-10T14:38+0400
2025-03-10T15:05+0400
россия
в мире
сша
москва
европа
дмитрий песков
дональд трамп
джо байден
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/02/292321748_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_6f424b44e17c246b7e5149d50d99090a.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Утверждения о возможной угрозе диверсий якобы со стороны РФ на территории США и Европы являются пустыми и эфемерными, и нынешняя администрация США пытается избавиться от неэффективного и коррупционного груза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Журналист сообщил Пескову, что, согласно их данным, администрация президента США Дональда Трампа прекратила или приостановила программы, запущенные при бывшем президенте Джо Байдене, направленные на противодействие предполагаемой угрозе диверсий со стороны России в США и Европе.По мнению пресс-секретаря, предпринятый администрацией президента США шаг логичен, поскольку незачем тратить бюджет на иллюзорные угрозы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
москва
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/02/292321748_180:0:2604:1818_1920x0_80_0_0_88dfa452e2f6ac24e9755bb7b01011f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, сша, москва, европа, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, политика
россия, в мире, сша, москва, европа, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, политика
Россия не угроза Западу, ей не нужно противодействовать – пресс-секретарь Песков
14:38 10.03.2025 (обновлено: 15:05 10.03.2025)
Москва никогда не угрожала Западу, поэтому решение администрации президента США упразднить программы противодействия российским угрозам абсолютно логично
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik.
Утверждения о возможной угрозе диверсий якобы со стороны РФ на территории США и Европы являются пустыми и эфемерными, и нынешняя администрация США пытается избавиться от неэффективного и коррупционного груза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
Журналист сообщил Пескову, что, согласно их данным, администрация президента США Дональда Трампа прекратила или приостановила программы, запущенные при бывшем президенте Джо Байдене, направленные на противодействие предполагаемой угрозе диверсий со стороны России в США и Европе.
"Вы знаете, дело в том, что это же эфемерная абсолютно кампания. Никаких подтверждений, членораздельных подтверждений существования таких кампаний не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в Соединенных Штатах, европейских столицах. В итоге все склоняются к тому, чтобы просто провозглашать эти компании, но не предоставлять ни одного ни доказательства, ни аргумента, ничего", – сказал Песков.
По мнению пресс-секретаря, предпринятый администрацией президента США шаг логичен, поскольку незачем тратить бюджет на иллюзорные угрозы.