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"Сейчас я не в лучшей форме, но трудности делают меня сильнее" – Мамардашвили

"Сейчас я не в лучшей форме, но трудности делают меня сильнее" – Мамардашвили

Sputnik Грузия

В нынешнем сезоне Мамардашвили удалось отыграть "на ноль" лишь пять матчей, а пропустил он 39 мячей 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T15:35+0400

2025-03-10T15:35+0400

2025-03-10T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Сейчас я не в лучшей форме, но эти трудности делают меня сильнее, заявил грузинский вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили после ошибки, допущенной в матче 27-го тура против аутсайдера Ла Лиги "Вальядолида". Встреча "Валенсия" – "Вальядолид" завершилась со счетом 2:1. Кроме обидной ошибки, Мамардашвили записал еще два сейва и помог команде набрать необходимые три очка. Мамардашвили допустил ошибку на 40-й минуте, отдав пас нападающему соперника Хуанми Латасе, который не простил вратарю ошибку. После этого Мамардашвили не дал Хуанми Латасе шанса забить еще два гола, заблокировав его удар головой. После 27 туров "Валенсия" с 27 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, обойдя зону вылета. В нынешнем сезоне Мамардашвили удалось отыграть "на ноль" лишь пять матчей, а пропустил он 39 мячей. При этом нужно отметить слабую игру защиты клуба, о кадровых проблемах которого уже громко говорят специалисты. Еще в конце августа 2024 года 24-летний Мамардашвили официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги "Ливерпуля". Англичане заплатили за него 35 млн евро. В текущем сезоне Мамардашвили останется в своем нынешнем клубе (испанской "Валенсии") на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" со следующего сезона, летом 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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георгий мамардашвили, спорт, новости, грузия, футбол, будни грузинского футбола в европе