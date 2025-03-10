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Украина обязана найти общий язык с США в Саудовской Аравии
Украина обязана найти общий язык с США в Саудовской Аравии
Sputnik Грузия
Встреча в Саудовской Аравии между делегациями двух стран может быть последней возможностью для Киева возобновить диалог с Вашингтоном 10.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-10T11:15+0400
2025-03-10T11:15+0400
2025-03-10T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Переговоры с американской делегацией, запланированные на этой неделе в Саудовской Аравии, могут стать последней возможностью для Украины. Неудача в переговорах приведет к усилению давления со стороны США, сообщает РИА Новости. Украина, вероятно, продолжит на встрече добиваться гарантий безопасности, однако достижение этого результата маловероятно.В Киеве опасаются, что встреча может стать своеобразной "встряской", привести к проволочкам или попыткой получить от Киева уступки, которые якобы могут пойти на пользу РФ. Кроме того, отмечается, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который должен возглавлять украинскую делегацию на переговорах, не пользуется поддержкой команды американской администрации. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам урегулирования запланирована на эту неделю в Саудовской Аравии. По сообщениям Западных СМИ, американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, саудовская аравия, украина, киев, владимир зеленский, марко рубио, сша, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
Украина обязана найти общий язык с США в Саудовской Аравии
11:15 10.03.2025 (обновлено: 13:39 10.03.2025)
Встреча в Саудовской Аравии между делегациями двух стран может быть последней возможностью для Киева возобновить диалог с Вашингтоном
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik.
Переговоры с американской делегацией, запланированные на этой неделе в Саудовской Аравии, могут стать последней возможностью для Украины. Неудача в переговорах приведет к усилению давления со стороны США, сообщает РИА Новости
.
Украина, вероятно, продолжит на встрече добиваться гарантий безопасности, однако достижение этого результата маловероятно.
"Ставки встречи во вторник как никогда высоки. Если они провалятся, Украина вряд ли получит еще один шанс", – говорится в сообщении.
В Киеве опасаются, что встреча может стать своеобразной "встряской", привести к проволочкам или попыткой получить от Киева уступки, которые якобы могут пойти на пользу РФ.
Кроме того, отмечается, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который должен возглавлять украинскую делегацию на переговорах, не пользуется поддержкой команды американской администрации.
"Американцы вдвое усилят режим командиров и навяжут то, что они и Россия решат", – указывается в сообщении.
Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам урегулирования запланирована на эту неделю в Саудовской Аравии.
По сообщениям Западных СМИ, американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня.
США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.